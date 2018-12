Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

O Confeiteiro (The Cakemaker, Alemanha-Israel/2018, 105 min.) - Drama. Dir. Ofir Raul Graizer. Com Tim Kalkhof, Sarah Adler. Thomas viaja em busca da mulher e do filho de Oren, seu amante morto. Por lá, começa a trabalhar para a viúva dele, que não sabe do segredo.

Culpa (Den Skyldige, Dinamarca/2018, 88 min.) - Suspense. Dir. Gustav Möller. Com Jakob Cedergren. Um policial é surpreendido pelo chamado de uma vítima de sequestro. Ela desliga antes de ser pega pelo sequestrador e o homem precisa descobrir como salvá-la. 14 anos.

Emma e as Cores da Vida (Il Colore Nascosto Delle Cose, Itália, França, Suíça/2018, 117 min.) - Drama. Dir. Silvio Soldini. Com Adriano Giannini, Valeria Golino. Teo é um publicitário que divide seu tempo entre a amante e a namorada. Um dia, ele conhece Emma, uma mulher cega, e os dois se envolvem. 14 anos.

A Pé Ele Não Vai Longe (Dont Worry, He Wont Get Far On Foot, EUA/2018, 113 min.) - Drama. Dir. Gus Van Sant. Joaquin Phoenix. John Callahan sofre um acidente de carro. Tetraplégico, ele transforma sua vida, tornando-se um dos cartunistas mais famosos do mundo.

ESTREIAS

Asako I & II (Netemo Sametemo, França, Japão/2018, 119 min.) - Drama. Dir. Ryusuke Hamaguchi. Com Masahiro Higashide, Erika Karata. Asako tem 21 anos e mora em Osaka. Ela se apaixona por Baku, que desaparece repentinamente. Dois anos depois, ela conhece Ryohei, homem parecido com Baku. 14 anos.

Bumblebee (EUA/2018, 114 min.) - Ação. Dir. Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena. Em 1987, a jovem Charlie encontra um fusca amarelo em um ferro-velho e, após restaurá-lo, descobre que não é um fusca comum. 10 anos.

Conquistar, Amar e Viver Intensamente (Plaire, Aimer et Courir Vite, França/2018, 132 min.) - Comédia. Dir. Christophe Honoré. Com Vincent Lacoste. Jacques conhece Arthur. Os dois passam a viver uma improvável história de amor. 14 anos.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano (Brasil/2018, 93 min.) - Família. Dir. Vivianne Jundi. Com Claudia Neto. Durante a maior feira de bruxos do mundo, Pipo, Bento e Sol investigam o sumiço da feiticeira Berenice, sequestrada por dois bruxos. Livre.

Diamantino (Portugal-França-Brasil/2018, 96 min.) - Comédia. Dir. Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt. Com Carloto Cotta. Diamantino é uma estrela do futebol até perder o talento e se aposentar. A partir disso, passa a procurar um novo propósito. 14 anos.

Minha Vida em Marte (Brasil/2018, 102 min.) - Comédia. Dir. Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo. Fernanda é casada com Tom. Com o relacionamento cada vez mais desgastado, seu sócio Aníbal tenta ajudá-la. 12 anos.

O Retorno de Mary Poppins (Mary Poppins Returns, EUA/2018, 171 min.) - Família. Dir. Rob Marshall. Com Emily Blunt. Em Londres, Mary Poppins desce dos céus novamente para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos, e as crianças Annabel, Georgie e John. Livre.