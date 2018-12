Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Aquaman (Aquaman, EUA/2018, 143 min.) - Aventura. Dir. James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe. Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário. Ao iniciar uma jornada com Mera em busca de algo crucial para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. 12 anos.

ESTREIAS

O Beijo no Asfalto (Brasil/2018, 98 min.) - Drama. Dir. Murilo Benício. Com Lázaro Ramos, Débora Falabella, Otávio Müller. Ao presenciar um atropelamento, Arandir tenta socorrer a vítima, mas o homem, prestes a morrer, só tem tempo de dizer seu último desejo: um beijo. Arandir atende ao pedido, mas é flagrado pelo sogro Aprígio e fotografado por Amado Ribeiro, repórter sensacionalista.

O Chamado do Mal (Malicious, EUA/2018, 92 min.) - Terror. Dir. Michael Winnick. Com Josh Stewart, Delroy Lindo, Bojana Novakovic. Prestes a ter um bebê, um professor universitário e sua mulher liberam, involuntariamente, uma entidade maligna com intenções perigosas. 14 anos.

Henfil (Henfil, Brasil/2017, 75 min.) - Documentário. Dir. Angela Zoé. Com Jaguar, Ziraldo, Lucas Mendes. O filme registra uma proposta feita a uma turma de animadores: tentar trazer para a atualidade as obras do cartunista, jornalista e ativista brasileiro Henrique de Souza Filho. 12 anos.

A Mata Negra (A Mata Negra, Brasil/2018, 96 min.) - Terror. Dir. Rodrigo Aragão. Com Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro. Em uma floresta do interior do Brasil, a vida de uma garota muda drasticamente ao encontrar o Livro Perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de dar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma maldição sobre a terra. 16 anos.

O Ódio Que Você Semeia (The Hate You Give, EUA/2018, 132 min.) - Drama. Dir. George Tillman Jr. Com Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby. Starr Carter é uma adolescente negra que presencia o assassinato de Khalil, seu melhor amigo, por um policial branco. Mesmo sofrendo uma série de chantagens, ela está disposta a dizer a verdade. 14 anos.

Rasga Coração (Rasga Coração, Brasil/2018, 115 min.) - Drama. Dir. Jorge Furtado. Com Marco Ricca, Luisa Arraes, Drica Moraes. Manguari é ao mesmo tempo um herói e um homem comum. Na militância política durante boa parte da vida, agora ele terá de enfrentar situação semelhante à vivida por seu pai - seu filho Luca pretende deixar a faculdade e ingressar no movimento hippie.

Tinta Bruta (Brasil/2018, 118 min.) - Ação. Dir. Filipe Matzembacher, Marcio Reolon. Com Shico Menegat, Bruno Fernandes, Guega Pacheco. Enquanto enfrenta um processo criminal delicado, o jovem Pedro tenta lidar com a mudança da irmã a Salvador. Para pagar as contas, ele começa a fazer apresentações na internet, coberto de tintas fluorescentes, dançando no escuro.

A Vida em Si (Life Itself, EUA/2018, 118 min.) - Drama. Dir. Dan Fogelman. Com Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening. O relacionamento amoroso vivido por um casal é contado a partir de diferentes décadas e continentes, desde as ruas de Nova York até Espanha. 16 anos.