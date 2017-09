Estreia da 11.ª temporada de 'The Big Bang Theory' terá maratona no Brasil

A décima primeira temporada de The Big Bang Theory estreia no dia 8 de outubro, às 22h, no canal de TV por assinatura Warner.

No primeiro episódio, que leva o título de The Proposal, Amy não sabe se deve aceitar ou não o pedido de casamento de Sheldon. Enquanto isso, Bernardette confia à Penny um grande segredo.

Antes da estreia do novo ano da série, o canal terá uma maratona com todos os episódios da décima temporada em sequência, às 12h do domingo, 8 de outubro.

Logo após a estreia, será exibido em primeira mão o episódio piloto da série Young Sheldon. A série retorna em novembro para exibição de todos os eps.

