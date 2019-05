'Estou viva; me chamem', diz Florinda Meza sobre trabalho como atriz

A noite desta quarta-feira, 8, foi especial para Florinda Meza. A atriz mexicana, que ficou mundialmente conhecida como Dona Florinda, no seriado Chaves, participa do filme Dulce Familia, que teve pré-estreia na Cidade do México.

A última vez em que a atriz esteve em um longa foi em 1988 em Música de Viento, ao lado de Roberto Gomes Bolaños, criador de Chaves e Chapolin, que era seu marido e morreu há quase cinco anos. Desde então, Florinda atua na internet, em um canal no YouTube intitulado Chimoltrúfia, uma das personagens que interpretou em sua carreira artística.

A caminho do lançamento de Dulce Familia, Dona Florinda gravou um vídeo aos fãs e publicou no perfil oficial dela no Twitter. "Queridos amigos. Enfim vou a premier do filme que gravei no ano passado no Chile. Espero que, depois disso, os outros produtores se recordem que eu existo e me chamem! Se recordem que estou viva, que sou atriz e me chamem. Enquanto isso, desfruto com vocês o momento, desabafou Florinda Meza.