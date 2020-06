Este ano tradicional tapete de Corpus Christi está sendo substituído por desenhos em cartolina

Os trabalhos retratam desde a importância da eucaristia a vida de Jesus Cristo. - ( Foto: Reprodução/TV Morena)

Na Capital o tradicional tapete feito com serragem de madeira, areia e outros materiais que reúne milhares de pessoas no centro da cidade para celebrar o Corpus Christi não foi produzido hoje (11). Por orientação da Arquidiocese, como uma medida de prevenção a disseminação do novo coronavírus, a celebração está ocorrendo de maneira alternativa.

Arquidiocese orientou que todas as paróquias de Campo Grande fizessem uma celebrações em um mesmo horário, às 8h. Todas as regras de biossegurança estipuladas pelo município estão sendo seguidas. Idosos e pessoas dos grupos de risco não puderam participar. Para eles será promovida nesta quinta-feira, às 18h, no estacionamento da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) uma missa no sistema drive thru, em que cada um, dentro do veículo, acompanhará a celebração por meio da rádio da instituição.

Na Paróquia São João Bosco, na Vila Célia, por exemplo, crianças da catequese fizeram em suas casas, com a orientação de seus coordenadores por meio de videoconferências, desenhos e colagens em cartolinas. Os trabalhos retratam desde a importância da eucaristia a vida de Jesus Cristo. As produções foram entregues pelos pais a igreja e colocadas lado a lado, desde a porta até o altar, formando um tapete.

Além dos tapetes de papel, o padre explicou que as famílias das crianças também levaram para a celebração desta quinta-feira um quilo de alimento não perecível. Esses produtos serão doados para autônomos que estão sem renda durante a pandemia do coronavírus.

O Corpus Christi é uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica. Nesta data, é celebrado o mistério da Eucaristia e o sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, relembrando a quinta-feira santa em que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia com seus apóstolos.