Estátua de Drummond na praia de Copacabana ganha novos óculos após vandalismo

A Secretaria de Conservação e Meio Ambiente da prefeitura do Rio fez hoje (5) a reposição dos óculos do poeta Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana, onde está localizada a estátua do escritor. Essa foi a 11ª vez que o monumento teve os óculos furtados desde a instalação, há 15 anos.

A colocação dos novos óculos foi financiada pela empresa francesa Essilor-Varilux, fabricante de lentes oftálmicas. O serviço foi realizado pela Gerência de Monumentos e Chafarizes.

O monumento esculpido em bronze, é de autoria do artista plástico Leo Santana, e foi instalada em 2002 para a comemoração do centenário de nascimento do poeta e escritor. Também foram trocadas as placas de identificação da obra, que sofreram desgaste natural provocado pela maresia e ação do tempo.