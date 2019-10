Abertas as inscrições para oficinas da Semana da Criança na Biblioteca Estadual

Campo Grande (MS) – A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim está com inscrições abertas para as Oficinas da Semana da Criança, que acontecem nos dias 10 e 11 de outubro. Podem participar crianças de 8 a 12 anos. As inscrições são gratuitas e são oferecidas 30 vagas.

As oficinas da Semana da Criança buscam promover a interação social e cultural, estimulando o conhecimento e integrando as linguagens: Literatura, brincadeiras lúdicas, música, arte entre outras. As atividades realizadas visam ainda contribuir para o desenvolvimento da criatividade, concentração, percepção, observação, imaginação e principalmente a espontaneidade, com oficinas que estimulam o incentivo a leitura, imaginação com a contação de histórias e brincadeiras de resgate do popular.

Além de oferecer momentos de diversão e criação, as oficinas atraem as crianças para o universo de livros que compõem a Biblioteca Estadual, que conta com aproximadamente 3 mil publicações destinadas ao público infanto-juvenil e outras 30 mil no acervo geral.

“No mundo de hoje as tecnologias cada vez mais ganham força, e os livros e as brincadeiras ficam cada vez mais distantes dos corpos infantis. Pensamos a biblioteca como um lugar em que devemos ter o cuidado, isso se aplica à afetividade, formação de identidade, desenvolvimento da criatividade, capacidade de ouvir o outro. Além disso, com a leitura e as diversas linguagens do saber que propomos na Biblioteca, faz-se mais que obrigatória a leitura, para que todas as formas do saber aproximem esses corpos que estão em processo de formação, propiciando contribuir para a democratização de nossos bens culturais, bem como incentivar a escrita”, explica a coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto de Lima.

No dia 10 de outubro, quinta-feira, das 8h30 às 11h30, acontece a contação de histórias, brincadeiras cantadas e brincadeiras populares, com o ministrante Ciro Fereira, graduado em Artes cênicas pela Universidade Estadual de MS. A contação de histórias é um importante subsídio e recurso didático educativo, que propicia a ludicidade.

Na sexta-feira, 11 de julho, também das 8h30 às 11h30, será a vez de Mariana de Castro orientar a contação de histórias e a brincadeira de Boi. Mariana é acadêmica de Artes Cênicas da UEMS e estagiária da Biblioteca, e explica que no Brasil existem mais de 300 grupos de bois. “São manifestações populares que acontecem em vários lugares e se tornam tradição porque são passadas oralmente de geração em geração. Na manifestação popular é muito importante a alegria, as manifestações populares têm isso, é o sangue pulsando. Valorizar nossa cultura brasileira é muito importante”.

No mesmo dia, Daiane Marques, acadêmica do curso de Pedagogia da UFMS, ministra a Oficina Barangandã. As crianças vão aprender a confeccionar o brinquedo com diversos materiais, como jornal, barbante, tesoura sem ponta e papel crepom de diversas cores. A brincadeira com barangandã, além de estimular a criatividade e a coordenação motora, trabalha a percepção visual e o movimento.

Serviço: As oficinas da Semana da Criança acontecem nos dias 10 e 11, das 8h30 às 11h30, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías. Paim. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente, na Biblioteca, que fica no 2º andar do Memorial da Cultura e Cidadania (Avenida Fernando Correa da Costa, 559), ou pelo telefone (67) 3316-9161. As crianças devem trazer lanche.

Foto: Ricardo Gomes