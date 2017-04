Estação Cultura reunirá arte e gastronomia na esplanada rodoviária

Um dia cheio de atrações culturais. Enquanto a música encanta de um lado, a dança chama a atenção de outro. Em uma parte a exposição de artes plásticas enche os olhos e em outro espaço, a contação de histórias atrai as crianças. É desta forma que será a Estação Cultura, no dia 8 de abril, das 9 horas às 21 horas, na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária.

O ‘mix’ de atividades será realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), uma vez ao mês, sempre no mesmo local.

O objetivo, de acordo com a secretária Nilde Brun, é tornar o espaço mais conhecido, além de disponibilizar para os campo-grandenses mais uma opção para consumo de cultura e entretenimento.

“A Estação Cultura proporcionará a todos a junção do movimento e da diversidade cultural em um dos espaços mais emblemáticos de Campo Grande, a Estação Ferroviária.

A superintendente de Cultura da Sectur, Renata Leoni, completa ainda que o projeto será uma oportunidade para que as pessoas contemplem o trabalho desenvolvido pelas associações de artesanato, por grupos de dança e cantores. Além de fortalecer a região como um ponto turístico e cultural de Campo Grande.

“Nossa intenção é fomentar esta região e oferecer oportunidade para que as pessoas divulguem seus produtos e talentos. Queremos dinamizar a Plataforma Cultural, avivá-la com atrações culturais e torná-la mais conhecida, pois é um importante ponto histórico da Capital”, observa Renata.

Com entrada gratuita, quem prestigiar o projeto poderá contemplar o som da Banda Municipal, danças de rua, de salão, além do samba de gafieira. Ainda está na programação a apresentação de teatro de fantoches, exposição de carros e bicicletas antigas, maquiagem, oficina de mosaico e venda de comidas regionais como sopa paraguaia, saltenha e outras iguarias.

A animação ficará por conta da palhaça Brotoeja. A Biblioteca do SESC e a Gibicicleta também estarão presentes no projeto. Ainda durante as atividades será realizado um desfile de moda com roupas de brechós e uma aula de como fazer uma trança afro. A Miss Brasil Pré Teen 2016, Claudia Louise, e a Miss Campo Grande, Jaqueline Arantes, participarão do evento.

Veja abaixo a programação completa da Estação Cultura:

9h – Apresentação da Banda Municipal com participação de bailarina e pintura ao vivo

10h – Grupo de dança de idosos “É pra dançar”

13h – Visita guiada na Casa da Ferrovia /Visita do Power Ranger Vermelho

13h às 21h – Gibicicleta

14h – Desfile de modas do grupo Coletivo de Brechós

14h – Motorhome “Caravelle de Reves” (música, artes e livros)

15h – Aulão de forró com o grupo Maridança

15h – Contação de histórias com Carlos Fernandes e Exposição de bicicletas antigas

15h – Oficina “Mosaico em ação” e exposição de carros antigos

16h – Apresentação de dança de rua com Grupo Bloow e teatro de fantoches “Contos da vovó”

17h – Banda Instituto Mirim e apresentação da palhaça Brotoeja

18h – Música com cantor Nuno Baes e teatro da “Girafa dançarina”

18h30 – Palestra “A importância de cuidar da voz” com fonoaudiólogas

19h – Aula de como fazer trança afro / Contação de histórias com grupo Sherazade

20h – Samba de Gafieira com grupo de dança Par

21h – Encerramento

Durante todo o dia haverá exposição de artesanato, de antiguidades, de maquiagem e exposição de livros da Biblioteca do SESC. Nas tendas serão vendidas: sopa paraguaia, chipaguaçu, carne assada, doces, pastel carioca, tapioca, saltenha, caldo de cana, pamonha e café na bike.

