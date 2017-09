'Está puxado para a Thaís', diz Michel Teló sobre os filhos

Michel Teló foi convidado do Domingão do Faustão e falou sobre seus filhos com Thaís Fersoza, Melinda e Teodoro.

"Os melhores momentos da minha vida foram o nascimento de Melinda e Teodoro. É o melhor momento da vida, mas passa tão rápido!", falou.

O cantor, porém, disse que não é fácil cuidar de dois filhos pequenos ao mesmo tempo. Melinda tem um ano e Teodoro tem menos de dois meses.

"A Thaís tem se dedicado tanto, ainda mais porque teve dois filhos em menos de um ano. Está bem puxado para a Thaís, mas eu faço questão de estar perto, ajudando sempre", disse Teló.

