“Os Corcundas”, espetáculo de teatro medieval, de Breno Moroni, será apresentado pelo Circo do Mato neste sábado, 2, no BRAVA, um bar incomum, como se autodenominam, ou uma plataforma colaborativa com o intuito de somar e unir profissionais regionais.

Para promover um ambiente mais atrativo, o bar tem convidado atrações artísticas como música e teatro, assim, promovem momentos especiais e únicos.

O espetáculo “Os Corcundas” conta a história de amor entre dois “feios” através da pantomima. Os atores usam o gromelô (idioma inventado), tornando-se assim acessível a todos os públicos. Já foi atração em vários festivais nacionais e internacionais, como Colômbia, Bolívia e Argentina. “Pela linguagem utilizada, tanto corporal como verbal, a peça é muito bem aceita pelos vários públicos e nações” diz Laila Pulchério, diretora de produção do Circo do Mato.

Os Corcundas será apresentado no 8º FIT – Festival Internacional de Teatro de Dourados no dia 16 de setembro e aguarda apoio para compras de passagens, para levarem a obra para o Festival Ventana Internacional de Artes Escénicas a realizar-se em Mendoza na Argentina no início de outubro próximo.

Sinopse

Uma pantomima que conta a saga de dois corcundas errantes: ele, o Corcunda, simpático, feio e puro. Como um cão, tenta ser amigo, mas tem medo dos homens. Ela, a Corcunda, é feia e brincalhona. Esperta como um macaco, não percebe a opinião ou lógica das pessoas. Depois de caminharem pelo mundo, sem nada para vender ou comprar, são arrebatados por um amor sincero, avassalador, verdadeiro, engraçado e puro. Um espetáculo que diverte e emociona.

No elenco: Mauro Guimarães e Luciana Kreutzer

Produção executiva, operação de luz e som: Laila Pulchério

Fotografia: Larissa Pulchério e Laila Pulchério



Local: BRAVA – Av. Calógeras 3.100 – Esplanada Ferroviária

Horário da apresentação: 20h57

Duração: 50 minutos

Entrada franca

