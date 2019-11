Espetáculo teatral "Do Bem-Amado" estreia hoje em Campo Grande

Foram meses de preparação, pesquisa e ensaios para a criação e finalização da peça - Fotos: Helton Perez/Vaca Azul

Começa hoje (6), às 20 horas, as apresentações do espetáculo "Do Bem-Amado". A peça é realizada pelo grupo Fulano Di Tal e totalmente gratuito.

Com Alexandre Melo, Darlan Gracciose, Edner Gustavo, Karen Freitas e Vini Ferreira, o espetáculo conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul, que tem como principal meta de governo a inauguração de um cemitério municipal. Com o apoio das irmãs Cajazeiras Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa (com as quais o político mantém relações muito próximas), a ajuda de seu secretário Dirceu Borboleta, a oposição de Neco Pedreira (dono do único jornal da cidade) e com os conselhos do Vigário da cidade, o prefeito Odorico precisa encontrar um meio para conseguir realizar sua meta.

Foram meses de preparação, pesquisa e ensaios para a criação e finalização da peça. Livremente inspirado na famosa obra "O Bem-Amado" de Dias Gomes, a versão do grupo Fulano Di Tal, conta com direção e encenação de Anderson Bosh, dramaturgia de Edner Gustavo e Marcelo Leite e, colaboração do elenco da companhia.

Serviço:

"Do Bem-Amado" - Um espetáculo do grupo Fulano Di Tal

Quando: 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de novembro

Horário: Às 20h e no dia 17, às 19h

Local: Átrio Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270 e no dia 17 na Feira Central

Ingressos: São limitados e serão distribuídos sempre 30 minutos antes de cada sessão

Mais informações: Facebook, Instagram, www.fulanodital.com.br ou pelo telefone (67) 9 9202-0449