Espetáculo teatral com apoio da Secc e FCMS faz releitura de temas familiares

A Secretaria e Fundação de Cultura apoia a Companhia Teatral Ofit na apresentação nesta sexta e sábado (26 e 27 de janeiro), do espetáculo “Três vírgulas quatro graus na escala Richter”, texto inédito, escrito pelo dramaturgo Éder Rodrigues, especialmente para a montagem da Companhia. As apresentações começam às 20 horas, no Teatro Prosa do Sesc Horto, e têm entrada franca.

O 6º espetáculo da Companhia Ofit traz uma linguagem contemporânea, inspirado na estética pós-dramática e pretende fazer uma releitura de temas familiares, sem limitá-los a qualquer conflito específico. Para abordar o assunto, a direção usa a metáfora dos abalos (sísmicos) a que estamos submetidos que na montagem ganham contornos expressivos com forte apelo visual, tanto na estética proposta como para os elementos utilizados na cena.

A realização é uma iniciativa da Ofit por meio do Fomento da Secretaria de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul e Sesc MS. A peça recebeu o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz em 2015. Segundo o diretor Nill Amaral, “essa temporada tem um efeito positivo para a continuidade do trabalho da companhia, e visa ao amadurecimento do trabalho que se só se consegue com a continuidade nas apresentações”.

Sinopse – A senhora Madona toma uma decisão importante que irá mudar o curso das relações estabelecidas no seio familiar. Para não recuar da secular decisão, ela contrata um serviço especializado em despedidas. O que parecia simples e instantâneo, acaba revelando um jogo de representações, papéis e coisas nunca ditas que ameaçam abalar sensivelmente as tradicionais estruturas de nossas certezas. Cada passo dentro dessa casa é um pouco de nossas fragilidades e esquecimentos que desaba.

O elenco é formado por Nádja Mitidiero, Dheime Winter, Leandro Faria, Geraldo Saldanha, Camila Schneider e Aline Calixto, com direção geral de Nill Amaral.

Serviço

Espetáculo: Três vírgula quatro graus na Escala Richter

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Prosa do Sesc Horto

Datas: 26 e 27 de janeiro

Horário: 20 horas

A entrada é franca.

As senhas serão distribuídas meia hora antes do inicio do espetáculo. (Não será permitida a entrada após o início do espetáculo)

Contato para a imprensa:

Diretor Nill Amaral: 9 9283 6197