Espetáculo sobre o teatro e a história cultural de Brasília chega a Campo Grande neste final de semana

Quando o coração transborda, de Maíra Oliveira, estreou em 2015 com grande sucesso. Depois de algumas temporadas no DF, com mais de 60 apresentações, a peça alça novos voos com circulação nacional ampliando seu público e divulgando a história cultural de Brasília, uma vez que é resultado de um novo olhar sobre o trabalho do Esquadrão da Vida, criado por Ary Pára-raios, pai de Maíra, há 38 atrás. A atriz percebeu como sua relação com seu pai e mestre influenciava seu fazer artístico e o trabalho da trupe. E decidiu que era preciso lançar um novo olhar para o futuro, sem perder os aprendizados do passado. Reverenciar a história, sem deixar de mirar a invenção do novo.

Foi então, repassando a história de sua relação com a arte, com o teatro e com seu pai e mestre, Ary Pára-Raios, que nasceu o roteiro de Quando o coração transborda. Na montagem, questões que envolvem a labuta diária do fazer teatral são expostas através das relações de atriz e mestre e de pai e filha, abrilhantando o olhar sobre o teatro e sua importância, bem como contribuindo para a discussão sobre o próprio fazer artístico e sua relevância para o momento atual.

O trabalho partiu da investigação de textos, memórias, cartas, músicas, poemas e imagens que fazem parte da trajetória do Esquadrão da Vida, da atriz e de seu pai. Em cena, um emaranhado de histórias e depoimentos que, juntos, compõem uma análise poética sobre a escolha profissional como artista.

Quando o coração transborda é uma peça intimista, criada para ser representada em pequenos teatros, com músicas executadas pela própria atriz. Maíra Oliveira toca viola caipira e violão e canta em cena, num grande encontro informal com a plateia. Lembrando sua história no teatro, as apresentações com o Esquadrão da Vida e com seu pai, as dificuldades vividas para chegar até este momento, Maíra deixou seu coração transbordar. Em cena.

Em Campo Grande o grupo está sendo acolhido pelo Teatro Imaginário Maracangalha e o Circo do Mato, “é muito bom receber o grupo, eles trazem um projeto muito interessante que só tem a acrescentar, bom momento para um intercâmbio e novos aprendizados!” diz Laila Pulchério do Circo do Mato. Além do espetáculo, o Esquadrão da Vida ainda oferece uma exposição iconográfica que conta um pouco da trajetória do Esquadrão da Vida e de seu criador Ary Para Raios desde sua primeira saída às ruas, em 1979, até os dias de hoje, com o espetáculo “Quando o Coração Transborda”, e ainda a oficina “Aprendendo a Voar” voltados para maiores de 16 anos e pessoas com experiência em teatro. De Campo Grande o espetáculo segue para Corumbá com o apoio do Espaço Vivart.

ESQUADRÃO DA VIDA –

Fundado em dezembro de 1979, por Ary Pára-Raios, o Esquadrão da Vida foi pioneiro na abordagem de temas como o resgate e a valorização da cultura popular, a denúncia de exclusão de uma parte importante da sociedade dos espaços culturais tradicionais, a conscientização ecológica, dentre vários outros temas que ainda hoje ocupam os debates no mundo. Em sua linguagem, incorpora elementos expressivos das festas populares e de saltimbancos, como acrobacia, música e dança.

SINOPSE

A partir de textos, músicas, cartas e lembranças, Maíra Oliveira reflete sobre o ofício do ator, aborda temas intimamente ligados à sociedade brasileira contemporânea e reconstrói sua trajetória como atriz, relembrando um pouco da história do grupo Esquadrão da Vida e da relação com seu pai, o grande criador Ary Pára-Raios.

A EQUIPE

MAÍRA OLIVEIRA – intérprete e codiretora

A trajetória artística de Maíra é marcada desde o início pelo seu envolvimento com o Esquadrão da Vida, grupo de teatro criado por seu pai, Ary Pára-Raios, há 36 anos. A partir de 2003, com a morte de Ary, a atriz assume a direção do grupo, tomando a frente dos trabalhos de reformulação, resgate e desenvolvimento do legado da trupe, seu principal foco de trabalho. Formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília, trabalhou com Hugo Rodas, Sílvia Davini, Murilo Grossi e outros nomes do teatro candango. Dirigiu o espetáculo O BICHO HOMEM E OUTROS BICHOS com a companhia Farândola Troupe, de São Paulo, e fez teatro para bebês com a companhia hispano-brasileira La Casa Incierta.

JOÃO ANTONIO DE LIMA ESTEVES - codiretor

Ator e diretor dos mais atuantes do teatro de Brasília, atuou como professor de Teatro na Universidade de Brasília e recebeu prêmio especial do Sesc/2010, por sua colaboração ao Teatro Brasiliense. Já atuou em mais de 50 espetáculos de Teatro e Dança, tendo integrado grupos como a Companhia dos Sonhos, de Hugo Rodas, e 20 produções cinematográficas. Também tem extensa carreira no rádio e em publicidade. Atualmente, integra o Grupo Cena.

ROBERTO CORRÊA – diretor musical

Violeiro, compositor e pesquisador, Roberto Corrêa nasceu em Campina Verde, MG, numa família de violeiros. Iniciou-se na música ainda criança, através do violão, instrumento que abandonou anos mais tarde para dedicar-se exclusivamente à viola. Radicado em Brasília desde 1975, graduou-se em Física e Música pela UnB. Em mais de 20 anos de carreira, Roberto Corrêa lançou 15 discos e apresentou a viola caipira e a viola de cocho nas diversas regiões brasileiras e em 29 países. Por várias vezes representou o Brasil, a convite do Itamaraty, em programas de difusão da cultura brasileira no exterior.

Veja Também

Comentários