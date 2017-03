Espetáculo 'Salve o Samba!' contará a história do gênero no Rock in Rio

O Rock in Rio terá espaço para o samba carioca. Monarco, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Alcione, Roberta Sá, Mart'nália e o rapper Criolo vão se juntar num show no Palco Sunset, o espaço do festival destinado a encontros musicais. Também terá vez o jongo, representado pelo grupo Jongo da Serrinha. O espetáculo "Salve o Samba!", com roteiro do jornalista João Pimentel, contará a história do gênero musical.

Já foram divulgadas dez atrações do Sunset, entre elas, o encontro entre João Donato com as cantoras Tiê, Emanuelle Araújo, Lucy Alves e Mariana Aydar, a reunião da Blitz, Alice Caymmi e Davi Moraes e a de Ney Matogrosso com a Nação Zumbi. Os shows de rock incluem Alice Cooper e Arthur Brown e o Sepultura, que sobe ao palco sozinho.

Por R$ 455 (inteira) e R$ 227,50 (meia), os ingressos do Rock in Rio começam a ser vendidos no dia 6 de abril, às 19 horas, no site www.ingresso.com.

