Espetáculo 'O Sonho Vai Começar' fica na Capital até outubro

O espetáculo traz à cena ilusionismo, música, teatro, dança e circo - Foto: Divulgação

O espetáculo O Sonho Vai Começar entreou na última sexta-feira (20) e continua na Capital até o dia 20 de outubro. O espetáculo acontece na lona montada no estacionamento do Shopping Campo Grande, com sessões de terça a domingo, até 20 de outubro.

Tudo acontece dentro do sonho de uma criativa garotinha, que sonha ser despertada por um mágico que a leva para a lua. Nesse ambiente de imaginação, a plateia é convidada a viver essa aventura no fantástico e maravilhoso mundo do circo. Aquela menina que outrora estava desanimada, agora assiste empolgada ao espetáculo sentada na Lua, de onde vez ou outra desce para contracenar com os artistas circenses.

Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, tecido aéreo, pêndulo, faixa e muita palhaçada. “Queria criar um espetáculo que fosse ambientado em um sonho, e que levasse a plateia a um universo mágico onde tudo é possível.”, declara Rosana Jardim, Diretora da atração. “Além de se divertir com a história criada para o espetáculo, o público poderá prestigiar evoluções espetaculares de força e delicadeza, com destaque para o inédito Globo da Morte.”, completa a diretora. Esta atração traz cinco artistas em um número impressionante e de tirar o fôlego. O público vai ao delírio quando o Globo se divide ao meio, com artistas girando na parte superior e inferior.

“Esse é um espetáculo criado para toda a família, com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças, sendo ainda um programa ideal para a criançada se divertir!”, Diz Marcos Frota, Embaixador do Circo dos Sonhos.

SERVIÇO

Horários: Terças a sextas, às 20h // Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h

Onde: Avenida Afonso Pena, 4909 - Shopping Campo Grande

Valor: Setor Lateral - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada)*

Setor Central - R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada)*

VIP - R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada)*

Camarote Individual - R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)*

Compre seu ingresso clicando aqui.