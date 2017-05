Espetáculo no Sesc Morada dos Baís traz grupo Os Parlapatões, de SP

Em "Os Mequetrefe" quatro palhaços que, não por acaso, se chamam Dias, vivem a jornada de um longo e divertido dia. Do despertar à hora de ir dormir, revelam como a desconstrução da lógica cotidiana pode abrir espaço para outras maneiras de encarar a vida. Vivendo situações bem comuns esses cidadãos nada comuns provocam uma série de confusões tão hilárias quanto poéticas.

Da maneira como acordam, passando pelo jeito como se vestem para ir trabalhar, eles encaram essa aventura através do dia de maneira cômica. Depois de acordar, os Dias pegam o ônibus, que irá se transformar em tudo que pode levar gente, seja navio ou trem, para simplesmente irem ao trabalho, e assim manipulam objetos de cena de maneira lúdica, sempre carregados de um humor provocativo.

Sobre a oficina

A Aula Espetáculo é uma demonstração do processo de trabalho dos Parlapatões. Seu objetivo é revelar o enfoque que o grupo dá a utilização das técnicas circenses e dos elementos do teatro de rua para a elaboração de seus espetáculos. Apresentam alguns trechos de espetáculos do grupo e, partir deles, demonstram os métodos de ensaio. Em seguida, fazem o levantamento das questões teóricas que fundamentam a linha de trabalho do grupo.

O Palco Giratório acontece este ano com cinco espetáculos até setembro. Acesse a programação completa do Sesc Cultura MS no facebook: sescmoradadosbais

21/05/2017 Os Mequetrefes (SP) Parlapatões 20h 60 min Circo 23/05/2017 Ledores no Breu (SP) Cia do Tijolo 20h 70 min Teatro adulto 08/06/2017 Finita (RJ) Denise Stutz 20h 45 min Dança 03/08/2017 O quadro de todos juntos (MG) Pigmaleão Escultura que Mexe 20h 60 min Teatro de bonecos - adulto 06/09/2017 Cinzas ao Solo (RN) Alexandre Américo 20h 32 min Dança

