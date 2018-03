Espetáculo mistura comédia e psicologia

Misturando psicologia, comédia e improviso, a dupla tem como objetivo, a cada ato e participação da plateia, desconstruir crenças - Divulgação

O espetáculo InsconscienteMente, criado e apresentado pelos psicólogos Beto Parro e Rafa Moritz, estreia no próximo dia 9 e fica em cartaz até dia 30. A série de quatro apresentações será realizada no Teatro Viradalata, em São Paulo, com sessões às sextas-feiras, às 21h30. Misturando psicologia, comédia e improviso, a dupla tem como objetivo, a cada ato e participação da plateia, desconstruir crenças. O Teatro Viradalata fica na Rua Apinajés, 1.387, Perdizes, telefone 3868-2535. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada).