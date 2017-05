Espetáculo ‘Flor de Maio’ emociona plateia e mostra talento dos jovens do Rede Solidária

Campo Grande (MS) – Emocionadas, com muita alegria e um colorido surpreendente. Assim as crianças e jovens do Programa Rede Solidária mostraram suas habilidades para uma plateia que lotou as 776 cadeiras do teatro Glauce Rocha, na Capital, na noite dessa terça-feira (16.5), para prestigiarem o espetáculo ‘Flor de Maio’, que foi, além de uma homenagem para todas as mães, um grande show de habilidades.

Mesmo com apenas dois meses de ensaio, desde quando iniciou suas aulas na unidade do Rede Solidária, no Jardim Noroeste, a jovem dançarina Ingrid Martins, 17 anos, não decepcionou e mostrou grande talento na apresentação de dança urbana. “Estou a pouco tempo fazendo aula, mas mesmo assim consegui apresentar hoje, junto com meus colegas, aquilo que a dança pode mostrar. É mais que um ritmo, envolve uma mensagem, uma expressão”, explicou.

Quem também aprovou o espetáculo foi o administrador Marcio Tomaz. Morador do Bairro Portal Caiobá, ele conta que o ballet kids, que sua filha Isis, 4 anos, frequenta, é um grande estímulo. “A festa está linda e aprovada. É uma grande oportunidade que as crianças tem de mostrar o que fazem no dia a dia, e ainda dos pais e amigos de prestigiarem. É um programa que transforma muitas realidades”, declarou.

Moradora do Parque Lageado, a vovó Maria Tavares, acompanhou a pequena Isabela, 5 anos, em sua apresentação e disse que gostou do que viu. “Emocionante. Muito importante para nós familiares vermos essa grande apresentação. Um orgulho para todos nós”.

A noite também contou com apresentações de ballet clássico, ballet baby, ballet contemporâneo, danças urbanas, zumba, violão, coral e capoeira, as crianças e jovens atendidos pelas duas unidades do Rede Solidária, localizadas nos bairros Dom Antonio Barbosa e Jardim Noroeste, na Capital.

Para a vice-governadora, Rose Modesto, a noite foi especial e uma grande oportunidade de revelar talentos e fortalecer as famílias. A primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Fátima Azambuja, aproveitou para parabenizar as mamães do programa pelo dia e disse que a realização do espetáculo reflete o carinho com a população do Estado. A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, também acompanhou o espetáculo, juntamente com o secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid, e convidados do poder legislativo de MS e da iniciativa privada.

Rede Solidária

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Sedhast, traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a do Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste. O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários, atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e assim não dependam de programas sociais.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast),

Fotos: Ana Paula Oliveira e Leca

Veja Também

Comentários