Espetáculo estrelado por Eri Johnson e Viviane Araújo chega na Capital neste sábado

Entre inúmeras discussões, um distraído romantismo vai tomando conta do casal - Foto: Divulgação/Assessoria

Os atores Eri Johnson e Viviane Araújo estão chegando em Campo Grande com a peça ‘QUEM É QUEM’. A apresentação vai acontecer no dia 9 de novembro, às 21h, no Palácio Popular.

'QUEM É QUEM' é um espetáculo moderno, que mostra parte do que acontece no mundo virtual das redes sociais. Um desempregado de codinome Lobo solitário (Eri Johnson), resolve assaltar mulheres supostamente carentes e marca um encontro na rede social, com uma linda mulher de codinome Gata maluca (Viviane Araújo). Nesse encontro, ambos descobrem que seus perfis ocultavam personalidades bem opostas um do outro. Entre inúmeras discussões, um distraído romantismo vai tomando conta do casal. A noite que deveria ser apenas um simples e corriqueiro assalto ou um sexo descomprometido, se transforma em uma noite divertidíssima, e, teoricamente de papéis invertidos na relação Homem x Mulher.

Eri Johnson e Viviane Araújo se envolvem em um espetáculo moderno.

Leve, bem humorada e atual, essa comédia envolve o público desde o prólogo, já que o mesmo pode participar do espetáculo através de suas lives, transformando a peça numa interatividade social inédita no teatro.

Os ingressos podem ser adquiridos no novo estande do Comper Jardim dos Estados ou pelo site. Informações pelos telefones: (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105