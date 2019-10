Espetáculo estrelado por Eri Johnson e Viviane Araújo chega a Capital em novembro

'QUEM É QUEM' é um espetáculo moderno, que mostra parte do que acontece no mundo virtual das redes sociais - Foto: Divulgação

Chega em Campo Grande no próximo mês, a peça teatral "Quem é Quem - A Comédia Ponto Com", estrelada por Eri Johnson e Viviane Araújo. Essa comédia envolve o público desde o prólogo, pois propõe uma participação da platéia através de lives, transformando o espetáculo teatral numa interatividade inédita com o público presente.

Conforme a sinopse, um desempregado de codinome "Lobo Solitário" que resolve assaltar mulheres supostamente carentes e marca um encontro na rede social, com uma linda mulher de codinome "Gata maluca". Nesse encontro, ambos descobrem que seus perfis ocultavam personalidades bem opostas um do outro.

A atriz Viviane Araújo interpreta uma "Gata Maluca". (Foto: João Erisson)

Lobo é um assaltante inexperiente com princípios éticos, e se considera uma vitima da sociedade. Gata é uma mulher que se sente rejeitada por não conseguir manter relacionamentos duradouros. E para se curar, resolve usar os homens apenas como um objeto sexual, não admitindo nenhum tipo de recusa, já que se encontra num tratamento intensivo de análise psicológica.

Serviço:

"Quem é Quem - A Comédia Ponto Com"

Data: 09/11 - Sábado

Horário: 21h

Local: Convenções Palácio Popular da Cultura - Parque dos Poderes em Campo Grande (MS)

Ingressos: SETOR B - R$ 100,00 / meia R$ 50,00 | SETORES A / C / E R$ 90,00 / meia R$ 45,00 | SETORES D / F R$ 70,00 / meia R$ 35,00 - Estão à venda pela internet ou no estande do Pedro Silva Promoções no supermercado Comper do Jardim dos Estados.

Mais informações: (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105 ou pelo site www. pedrosilvapromocoes.com.br