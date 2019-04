Espetáculo da Cia Ofit acontece em abril no Sesc Cultura

A entrada para assistir ao espetáculo é gratuita - Divulgação

Arte de Nós Todos Arte de Todos Nós é o título do novo projeto da CIA OFIT para a realização da terceira temporada do espetáculo “PEDRA BRUTA” – Ensaio para colher o provisório das coisas nos dias, 05 e 06 de abril e de 10 a 13 de abril com entrada gratuita no Sesc Cultura - Campo Grande/MS.

O espetáculo “Pedra Bruta” – Ensaio para colher o provisório das coisas com dramaturgia de Éder Rodrigues e direção de Nill Amaral é fruto do projeto “AMADORES – O que você gostaria de dizer através do teatro e não teve oportunidade”, da Companhia OFIT - idealizado em 2018 e que realiza a sua terceira temporada.

A peça será encenada no Sesc Cultura nos dias 05e 06 de abril às 18h e 20h e de 10 a 13 de abril, (quarta a sábado) às 20h. No dia 13, sábado, haverá duas sessões, às 18h e 20h. (O acesso é livre e os ingressos deverão ser retirados no local com 30 minutos antes do espetáculo).

O espetáculo foi concebido, a partir da integração entre os profissionais e artistas amadores com particularidades distintas. Dividida em atos a peça traz oito atores dentre eles, profissionais e amadores que juntos, encenam diversas situações. Criado a partir de experiências e observações do grupo de atores, a peça traz diversas referências autobiográficas dos integrantes, retrata o universo desses atores e busca uma universalidade no discurso cênico. São diversos quadros interligados com uma camada de sociabilidade que pode rapidamente ser rompida em nossos dias.

Sinopse

O espetáculo é uma mistura de arte e vida, de emoção e entrega, de gatilhos e pulsões. Neste trabalho, revelamos um caleidoscópio de situações e angústias que promovem uma exposição direta, engraçada e sensível sobre a intolerância, a juventude e a intensidade dos tempos de agora. Enquanto a natureza de um grito coletivo é lapidada, o teatro desponta para iluminar a superfície dos olhos e aquele açúcar que fica no fundo.

O estado bruto se torna a matéria tanto das pequenas violências cotidianas quanto da nossa capacidade de moldar o tempo que resta. “Pedra Bruta é um encontro que estreita a distância entre ator e personagem, entre os silêncios coagidos e as explosões que pairam quando o palco se transforma no instante incontornável para se falar sobre tudo o que poderíamos ser, se o mundo soubesse colher a brutalidade das pedras”.

A temporada do espetáculo é uma realização da CIA OFIT por meio do FOMTEATRO –Programa Municipal de Fomento ao Teatroda SECTUR – Secretaria de Turismo de Campo Grande com o apoio do SESC Mato Grosso do Sul – SESC Cultura e FACALE-UFGD- Universidade Federal da Grande Dourados - 104-PORTAL Educativa e Bar e Restaurante Mercearia.

Além do espetáculo, o diretor realizará um Workshop Teatral gratuito, de 16 à 18 ABRIL das 18h às 21h no Local. O workshop é direcionado para interessados na arte teatral com experiência a partir dos 16 anos. O conteúdo busca desenvolver a integração entre a voz-palavra e o uso do gesto como categorias na formação do ator que tem como objetivo aprimorar a comunicação do discurso cênico. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo e-mail ofitcontato@gmail.com, com o título INSCRIÇÃO WORKSHOP PROCESSOS CRIATIVOS e carta de intenção no corpo do e-mail contendo dados pessoais.

Nill Amaral. Diretor Teatral na Cia OFIT. Graduado e pós-graduado em Artes Cênicas, pela Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, e Mestrando em Artes da Cena, pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.



Serviço

As apresentaçõessão gratuitas e acontecem nos dias 05 e 06 de abril (sexta e sábado) às 18h e 20h - Nos dias 10,11 e 12, (quarta a sábado) de abril às 20h e no dia 13 de abril duas sessões, uma às 18h e outra às 20h.

(Os ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência)

O Sesc Cultura está localizado na Av. Afonso Pena, nº. 2270 - Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3311-4417.