Espetáculo "Baby Shark" acontece no final de semana do dia das crianças em Campo Grande

O espetáculo é lúdico e interativo. Durante vários momentos o público é chamado a participar do show - Foto: Divulgação/Assessoria

A música que arrasa entre os bebês e virou uma verdadeira febre entre as crianças ganhou musical. Para alegria dos pequenos e dos pais que estão sempre à procura de programação infantil na cidade, o espetáculo “Baby Shark Live” chega a Campo Grande no dia 13 de outubro, às 17h, no Palácio Popular da Cultura.

Muitos adultos e crianças já escutaram o refrão 'Baby Shark, doo doo doo doo doo doo doo doo'. Quem não conhece essa música, não vai tirar da cabeça depois de escutar.

A canção infantil quase sem letra chegou a 32ª posição da Billboard Hot 100, a lista de singles mais vendidos dos Estados Unidos e a mais importante do mundo, acima de Miley Cyrus, Ariana Grande e Dua Lipa, estrelas pop que fazem sucesso.

Em Campo Grande, o show ao vivo será baseado no sucesso viral de Pinkfong e no fenômeno da dança global. No musical, Baby Shark se junta ao seu amigo Pinkfong para se aventurar no mar, cantando e dançando canções novas e clássicas como “Five Little Monkeys”, “Wheels on the Bus” e “Jungle Boogie”, “Monkey Banana Dance” e, claro, “Baby Shark!”.

Os ingressos estão à venda no estande do Pedro Silva Promoções no Comper Jardim dos Estados, que fica na Avenida Mato Grosso com Ceará. Os valores começam em R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada) nos setores D e F, R$ 100,00 (inteira) e R4 50,00 (meia-entrada) setores A, C e E, R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada) setor B.

Crianças de colo até 2 anos não pagam entrada. Crianças até 12 anos pagam meia-entrada. Ingressos também à venda pela internet.