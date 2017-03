O espetáculo "Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna, estreia nesta quarta-feira em Dourados. A montagem é da 7ª turma de Artes Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados. As sessões, com entrada gratuita, acontecem, hoje e amanhã, no Núcleo de Artes Cênicas da Unidade II da UFGD e, no sábado, será encenada no Teatro Municipal.

Ambas as apresentações começam às 20h. Para assistir, é preciso retirar senhas que serão distribuídas nas bilheterias a partir das 19h.

Ficha Técnica

Elenco: Alexandre Medina, Amanda Pessoa, Áurea Novaes, Camila Rosa, Carlos Rafael, Cláudio Barrios, Éveli Schaedler, Gabriella Rios, Gui Pimenta, Guigas Lemes, Igor Abreu, Jefy Hugen, João Mota, José Rigato, Ju Tonin, Kerollay Costa, Laiz Queiroz, Lucas Nohler, Lucas Oliveira, Maria Luiza, Marina Cucco, Michel Stevan, Muriel Siqueira, Nadia Silva, Renan Nunes, Ronei Farias, Rosenil Lima, Salomão Azevedo, Samara Gobira, Társila Bonelli, Tatiane Santos, Thalia Ferreira, Tig Vieira e Victor Angel.

Assistência de Direção: Rodrigo Bento e Beto Mônaco.

Preparação de Atores: Ariane Guerra, José Parente e Vinnie Oliveira.

Assessoria de Produção: Natália Mazarim e Talita Raquel .

Colaboração: Junior Souza, Karla Neves e Leonardo Afonso.

