Especial 'Game of Thrones': A sexta temporada

A sexta temporada de Game of Thrones é inspirada nos eventos do livro Os Ventos do Inverso, sexto livro da série de George R. R. Martin, ainda não lançado, e também em O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, quarto e quinto da série As Crônicas de Gelo e Fogo. O sexto ano da série estreou no dia 24 de abril de 2016. Veja um resumo da temporada abaixo.

Em Porto Real

Depois de ter sido humilhada pelos Pardais (a ordem de fanáticos religiosos) e ter seu poder minado pela Casa Tyrell, Cersei planeja e executa uma vingança de mestre. Um julgamento cujo juiz é o Alto Pardal é marcado para o Grande Septo de Baelor, a casa religiosa de Porto Real, tendo como réus Cersei, Loras e Margaery Tyrell. Cersei, porém, não aparece e também impede o filho de Tommen de comparecer. Ela então usa estoques de fogovivo para explodir o castelo e matar todo mundo ali dentro: o Alto Pardal, Mace, Loras e Margaery Tyrell, Kevan Lannister (Mão do Rei) e Lancel Lannister. O Grande Meistre Pycelle, que havia se voltado contra Cersei, é assassinado por Qyburn, e incorformado com a perda da esposa, o rei Tommen Baratheon comete suicídio.

Cersei é nomeada Rainha dos Sete Reinos.

No Sul

Ellaria Sand e três filhas de Oberyn Martell matam Doran e Trystane e assumem o controle de Dorne, abrindo caminho para uma aliança com a agora enfraquecida (mas ainda muito rica) Olenna Tyrell. As duas mulheres se unem a Daenerys, por meio de Varys, e prometem ajudá-la na conquista dos Sete Reinos.

Essos

Tyrion tenta governar Meereen enquanto Daenaerys é mantida refém por uma tribo Dothraki. No templo de Dosh Khaleen, Daenerys queima os líderes do grupo depois que eles se recusam a servi-la. Quando ela emerge das chamas incólume, o restante dos Dothraki ajoelha diante da sua presença, jurando-lhe lealdade e dando um acréscimo inestimável ao seu exército.

Varys descobre que os mestres de Yunkai, Astapor e Volantis estão financiando os Filhos da Harpia para minar o poder de Daenerys.

Daenerys volta e salva Meereen do ataque dos escravagistas, deixando Daario Naharis para governar a cidade. Ela então parte para Westeros com a frota dos comerciantes, os exércitos e os dragões.

Em Winterfell

Ramsay assassina o pai, Roose, sua madrasta, Walda, e o filho recém-nascido dos dois, tornando-se assim o Senhor de Winterfell.

Na Muralha

Davos convence Melisandre a tentar reanimar Jon Snow, e ela consegue. Ele depois executa Thorne, Olly e os outros oficiais amotinados, e renuncia ao juramento da Patrulha da Noite. Ele então se reúne a Sansa, que chegou ao Castelo Negro com Brienne e Podrick.

Petyr Baelish, o Mindinho, oferece a Sansa os exércitos do Vale e de Correrrio, ainda leais aos Stark, mas ela a princípio rejeita a ajuda e manda Brienne para o encontro de Brynden Tully, na região de Correrrio. Depois de negociações na região norte de Westeros, os Starks conseguem reunir um exército.

Com o Povo Livre e as Casas Mormont, Umber, Hornwood, Mazin e (depois) Arryn como aliados, Jon Snow vence a Batalha dos Bastardos e depois Sansa assiste a morte de Ramsay Bolton, comido vivo pelos próprios cachorros.

Jon Snow é reconhecido como Rei do Norte.

Braavos

Arya é agora uma pedinte cega depois de ter sido expulsa da ordem dos Homens Sem Face, mas ela recebe uma segunda chance de provar seu valor. Depois de quebrar uma nova promessa, Jaqen dá permissão à Criança Abandonada para matá-la, mas Arya se dá melhor, leva a face da Criança para a Sala das Faces e diz que vai voltar para Winterfell. Antes, ela mata Walder Frey em seu próprio castelo, para vingar o Casamento Vermelho.

Além da Muralha

Bran fica sabendo que os Caminhantes Brancos foram criados pelos Filhos da Floresta para evitar sua extinção pelos Primeiros Homens, eras atrás. O Rei da Noite consegue enxergar Bran na caverna, vai até lá e mata o Corvo de Três Olhos, e também Hodor. Bran e Meera conseguem fugir, e depois são salvos por Benjen Stark (ele havia sido transformado em Caminhante Branco, mas voltou à consciência após intervenção dos Filhos da Floresta com vidro de dragão).

Bran usa seus poderes para descobrir que Jon Snow é filho legítimo de Lyanna Stark.

Nas Ilhas de Ferro

Euron é nomeado rei local mesmo após ter confessado matar Balon. Yara e Theon fogem com parte da frota e vão ao encontro de Daenerys.