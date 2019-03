Especial 'Game of Thrones': A sétima temporada

A sétima temporada de Game of Thrones foi inspirada nas histórias dos livros ainda não publicados da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera. A temporada estreou no dia 16 de julho de 2017 e teve sete episódios. Veja abaixo um resumo.

Citadela

Samwell Tarly descobre nos registros da Citadela, onde está estudando para se tornar meistre, que existe uma mina de vidro de dragão em Pedra do Dragão, onde Daenerys Targaryen acabou de desembarcar (é ali sua terra de nascença). Ele avisa Jon Snow. Lembrando que o vidro de dragão é uma maneira efetiva de matar Caminhantes Brancos. Ele depois encontra Ser Jorah Mormont numa cela, infectado pela escamagris e perto da morte. Sam consegue curá-lo e Jorah volta ao encontro de Daenerys e Jon.

Pedra do Dragão

Jon Snow vai até Pedra do Dragão pedir a ajuda de Daenerys para lutar contra os mortos, mas no primeiro momento se recusa a reconhecê-la como rainha. Uma tensão se instala entre os dois.

Além da Muralha

Um grupo liderado por Jon Snow se aventura além da Muralha com o objetivo de capturar uma criatura e levá-la até Cersei, para convencê-la de uma trégua. O grupo porém fica preso, mas Gendry (Baratheon) consegue chegar à Muralha e enviar um recado para Daenerys. Ela voa com seus dragões até o local, e o Rei da Noite mata Viserion com uma lança de gelo. O dragão é depois reanimado e utilizado pelo vilão para derrubar a Muralha e abrir espaço para o exército dos mortos adentrar Westeros.

Porto Real

Cersei está cada vez mais isolada. Euron traz seus prisioneiros (os Sand, de Dorne, e Yara Greyjoy) para Porto Real, e ela aceita sua aliança, mas diz que ainda não vai se casar com ele. Ela mata Tyene, filha de Ellaria, com o mesmo veneno usado para matar Myrcella na temporada anterior.

Daenerys ataca e conquista o Rochedo Casterly e depois faz o mesmo com o exército Lannister a caminho de Porto Real.

Mais tarde, no encontro de Poço do Dragão, onde todos os líderes de Westeros se reúnem para discutir o futuro, Cersei fica irritada quando Jon Snow declara lealdade a Daenerys, e Tyrion se reecontra com a irmã pela primeira vez depois de matar o pai de ambos, Tywin.

Cersei consegue enganar o irmão ao prometer que vai ajudar na luta contra os mortos, mas depois revela para Jaime que tramou um esquema com Euron para ele ir até Braavos contratar a Companhia Dourada, o maior exército de mercenários do mundo, e defender suas posições no Sul. Jaime a abandona e ruma para o Norte onde pretende manter a promessa de lutar pelos vivos.

Winterfell

Arya retorna para casa depois de matar todos os Frey nas Gêmeas. Ali ela finalmente reecontra Sansa, Senhora do local com a ausência temporária de Jon. Petyr Baelish tenta fazer intriga entre as duas para enfraquecer a Casa Stark (sua especialidade ao longo da série), e embora aparente conseguir, no final da temporada Arya o executa a mando de Sansa, acusando-o de traição.

No fim da temporada, quando Jon Snow, Daenerys, Tyrion Lannister e companhia estão voltando para Winterfell, Bran e Sam Tarly descobrem que o pai de Jon é Rhaegar Targaryen - o que faz dele sobrinho de Daenerys e o real herdeiro do Trono de Ferro. Foi mencionado que Jon e Daenerys estão fazendo amor nesse momento? Pois é.