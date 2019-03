Especial 'Game of Thrones': A quinta temporada

A quinta temporada de Game of Thrones é inspirada nos livros O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões, quarto e quinto da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Os livros acompanham personagens diferentes no mesmo período de tempo. A temporada estreou no dia 12 de abril de 2015, e se tornou a recordista de Emmys para o mesmo ano de uma série, com 12 estatuetas, incluindo melhor drama.

Muralha

Salvos na luta do Norte pelo novo exército de Stannis Baratheon, os homens da Patrulha da Noite enfrentam uma crise política: por juramento, eles não podem se envolver na guerra em Westeros, e ao mesmo tempo devem se reorganizar depois de um tempo sem líderes e com os estragos da guerra com o Povo Livre.

À frente da Patrulha, Jon Snow propõe uma aliança com os selvagens, e ele e Tormund partem para Hardhome. Ali, convencem um exército de cinco mil homens a se juntar a eles, mas são atacados pelos Caminhantes Brancos. Depois de um banho de sangue, Snow testemunha o Rei da Noite reanimando os mortos e os convertendo para seu próprio exército.

No fim da temporada, Jon Snow morre depois de ser esfaqueado em um motim na Patrulha da Noite.

Lannister

Enquanto Tommen ainda não tem idade para governar, a Rainha Regente é Cersei, agora também líder da Casa Lannister. O Trono de Ferro, porém, se encontra em dívida massiva com o Banco de Braavos depois das sucessivas guerras.

Com a crise econômica, revoltas populares começam a acontecer em Westeros. Os Pardais, uma ordem de religiosos fanáticos, também ganham poder na cidade. Depois de conseguir imprisionar Loras e Margaery (a Rainha) Tyrell, o Alto Pardal também prende Cersei sob acusação de incesto com o primo Lancel. Na prisão, ela é praticamente torturada pelas freiras. Quando ela cede e confessa seu crime, é condenada à penitência de andar nua pela cidade de Porto Real.

A influência da Casa Tyrell é outra das preocupações de Cersei na temporada: com o exército Lannister prejudicado por Robb Stark, os recursos financeiros em baixa e com a região dos Tyrell intocada pela guerra, as vantagens são grandes.

Casas

As outras regiões intocadas pela guerra e com recursos intactos são o Vale, da Casa Arryn, e Dorne, da Casa Martell (onde está Myrcella Lannister, a outra filha de Cersei).

No Vale, Petyr (Mindinho) Baelish segue tramando, depois de conseguir enfraquecer várias Casas importantes de Westeros ao longo dos anos, agora ele é Protetor do Vale e tem Sansa Stark sob custódia. Ele acerta o casamento dela com Ramsay Bolton para tentar unificar as forças do Norte.

No extremo sul de Westeros, em Dorne, cresce a vontade de vingança contra os Lannisters por conta da morte de Oberyn. Mas Doran, o príncipe de Dorne, se mostra relutante por conta dos acordos prévios à guerra. Ellaria, a paixão de Oberyn, executa a vingança ao envenenar Myrcella.

O Norte

Os Bolton seguem controlando Winterfell sem grandes desafios depois de conquistar o apoio dos Lannister na traição do Casamento Vermelho - o maior incômodo, ainda que modesto, é dos Homens de Ferro liderados por Balon Greyjoy, que segue em busca da independência das Ilhas de Ferro.

Em um dos episódios mais criticados da série, Ramsay Bolton estupra sua nova esposa, Sansa Stark, na frente de um apavorado Theon Greyjoy. Mais tarde, Theon e Sansa conseguem escapar pulando pela muralha da cidade.

Perto dali, uma visão faz Melisandre influenciar Stannis a sacrificar a própria filha, Shireen, para o Senhor da Luz. Após o ato, metade do exército deserta e sua mulher, Selyse, comete suicídio. Mais tarde, depois de perder uma batalha para o exército Bolton, Stannis é executado por Brienne de Tarth.

A Leste

Arya segue em Braavos treinando com os Homens Sem Face.

Tyrion Lannister chega às Cidades Livres na companhia de Varys e os dois rumam para encontrar Daenerys. Tyrion é capturado por Ser Jorah Mormont, que pretende entregá-lo à Rainha como forma de se redimir. O anão chega a Daenerys depois de uma saga com Mormont, que é exilado novamente. A rainha aceita o Lannister no seu conselho.

Mesmo com a habilidade política dele, Daenerys enfrenta muitas dificuldades para manter a cidade de Meereen em paz, com conflitos entre ex-mestres de escravos e os Filhos da Harpia, uma gangue de revoltados contra o novo domínio. Em um evento de batalhas de escravos, do qual ela relutantemente aceitou participar, o grupo ataca e a faz fugir montada em Drogon. Depois, no região dos Dothraki, ela é captura por um khalasar inteiro.