Especial de Roberto Carlos na Globo terá mudanças em 2019

Diferente do que ocorreu nos últimos anos, o especial de fim de ano de Roberto Carlos em 2019 não será gravado em um único show. Segundo a assessoria da emissora, "o especial (de RC) terá imagens da turnê internacional e uma gravação de um show aqui no Brasil". Nos últimos anos, o cantor dividiu o palco com artistas da Globo como Marina Ruy Barbosa e Dira Paes. O especial de Roberto Carlos, que deve ser exibido em dezembro de 2019, ainda não tem data definida para ir ao ar.