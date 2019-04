Espaço Favela do Rock in Rio receberá shows de BK, Tati Quebra Barraco e Delacruz

O Rock in Rio anuncia nesta quinta-feira, 4, as 22 atrações provenientes das comunidades cariocas que estarão no Espaço Favela, novo setor do festival para 2019. O Espaço contará com mais de 30 apresentações de música, dança e outras manifestações culturais. Empreendedores das comunidade, selecionados por uma parceria com o Sebrae, também estarão ali comercializando trabalhos de gastronomia, serviços e outros.

Entre as novas atrações anunciadas, estão o rapper carioca BK, a Orquestra Maré do Amanhã, a festa Heavy Baile com Tati Quebra Barraco e MC Carol, o grupo de rap ABRONCA, o rapper Delacruz, e a Roda de Samba Festa na Raça. O Espaço Favela também receberá três apresentações diárias do grupo de teatro Nós do Morro, com 40 componentes da companhia, sempre a partir das 14h50.

Outros artistas que já haviam sido anunciados do Espaço Favela: Dughettu, Lucas Hawkin, P-tróleo, Canto Cego, Cidinho & Doca, Jonathan Ferr, Lucas Hawkin e Tuany Zanini.

Segundo o diretor artístico do espaço, Zé Ricardo, a curadoria buscou artistas pelo talento, sem nenhum tipo de assistencialismo ou paternalismo. A intenção foi revelar nomes que estão prontos para serem absorvidos pelo mercado. "Vamos apresentar novos artistas e alguns já muito conhecidos oriundos de favela que tem essa ligação com o lugar que residem, que estão ganhando espaço e já tem seu público e redes sociais muito fortes. Estamos revelando esses novos talentos para muita gente, para o público do Rock in Rio", disse, em um comunicado.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock (Parque Olímpico, na Barra da Tijuca). A venda oficial dos ingressos está marcada para o dia 11 de abril, a partir das 19h.

Veja o line-up completo do Espaço Favela no Rock in Rio 2019:

27 de setembro

Nós do Morro Baile, Heavy Baile com MC Carol e Tati Quebra Barraco, Gabz e ABRONCA

28 de setembro

Nós do Morro Baile, Orquestra da Maré apresenta Rock Symphony, Batalha do Slam "A Palavra e o Rock" e Setor Bronx

29 de setembro

Nós do Morro Baile, BK, Malía, Dudu de Morro Agudo

3 de outubro

Nós do Morro Baile, Roda de Samba Festa da Raça, P-Tróleo, Dughettu

4 de outubro

Nós do Morro Baile, Canto Cego, Agona, BK - 81

5 de outubro

Nós do Morro Baile, Cidinho & Doca, Jonathan Ferr, Lucas Hawkin

6 de outubro

Nós do Morro Baile, Delacruz e Maria, Xamã, Tuany Zanini