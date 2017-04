Espaço cultural dedicado à imagem exibe fotos em formato atípico

Desde 1999 funcionando em um prédio tombado do bairro da Urca, na zona sul do Rio, o Ateliê da Imagem, centro de excelência no ensino e fomento da fotografia, mantém uma galeria que vem se consolidando como espaço para exposições instigantes, que ampliam os conceitos e os formatos dessa arte. É o caso de Estado Misto, mostra da fotógrafa Andréa Bernadelli, resultado de uma parceria com o Ateliê Fotô de São Paulo e que será aberta hoje (7), às 19h.

São 57 fotografias redondas e uma retangular com um círculo cortado, que a artista chamou de oco. Andréa trabalha com a produção de fotografias redondas, um formato completamente atípico para o mundo retangular das imagens ocidentais, e que para ela constitui-se na metáfora de um átomo.

Com suas imagens-átomos, a fotógrafa busca tangenciar a própria ideia de foco e margem e de aparição e desaparição no mundo do visível. O título da exposição, que tem curadoria de Eder Chiodetto, expressa essa metáfora - um Estado Misto entre o aparecer e o desaparecer.

“O visível abarca a presença e a ausência e nos instiga à percepção. E é a imagem quem revida o nosso olhar”, explica Andréa Bernadelli, que em seu trabalho utiliza a fotografia como instrumento de investigação da transitoriedade e da perplexidade existencial.

Fundado pelas fotógrafas Patricia Gouvêa e Simone Rodrigues, o Ateliê da Imagem é responsável pela formação de várias gerações de artistas, que hoje têm sua obra revelada em concursos, editais e projetos em todo o Brasil e no exterior. “Quando o ateliê surgiu, não havia nenhum espaço onde as pessoas que trabalhavam com imagem pudessem se reunir, debater, mostrar seus trabalhos, ou ainda partilhar seus conhecimentos com o público”, conta Patricia Gouvêa, diretora artística da casa até dezembro de 2013. A função é hoje exercida pela fotógrafa gaúcha Marian Starosta.

A exposição Estado Misto fica em cartaz até 10 de junho e pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 10h às 21h, e aos sábados, das 10h às 17h, com entrada franca. O Ateliê da Imagem Espaço Cultural fica na Avenida Pasteur, 453.

