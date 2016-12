Doações para crianças com câncer dão direito a bolas com mensagem de Natal

O Natal é um tempo de renovação e isso independe de crença ou religião. É o período em que as pessoas estão mais propensas a pensar no outro, acolher suas necessidades. E a empatia é essencial para que diversas batalhas sejam vencidas.

Por isso, trocar sentimentos, por doações é a proposta da Loja do Bem, lançada pela Jereissati Centros Comerciais, no Shopping Iguatemi Fortaleza, no Natal de 2015. Da arrecadação de mais de R$ 640.000,00 que foram integralmente revertidos em melhorias para o Lar Amigos de Jesus, surgiu, neste ano, a proposta de expandir a solidariedade aos três centros comerciais do grupo, Shopping Bosque Grão Pará, Belém-PA e ao Shopping Bosque dos Ipês.

Aqui em Campo Grande, a Loja foi inaugurada no último dia 12 de novembro e todo o valor obtido pela troca de doações por bolas decorativas de Natal, será revertido para a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, AACC/MS. A renda será utilizada para a implantação das novas instalações da oncologia pediátrica da Associação.

Serão recebidas doações para a instituição e, em troca, o doador receberá kits com bolinhas natalinas coloridas que trazem sentimentos positivos diversos, como Paz, Esperança, Amor, Saúde, Gratidão, Felicidade e Amizade. Os doadores poderão optar por kits com 4 bolinhas de 6cm, doando R$ 15,00, ou 4 bolinhas de 7cm, para doações de 20,00. Os modelos das bolinhas são de livre escolha.

Sucesso e reconhecimento

Além de superar as expectativas de doações, com a arrecadação de R$ 644.680,00 que foram integralmente revertidos em melhorias para o Lar Amigos de Jesus, a Loja do Bem, em 2015 foi reconhecida pela originalidade e sensibilidade. Foram mais de R$ 1.000.000 em mídia espontânea e com massiva adesão de celebridades que não cobraram cachê para divulgar a campanha em vídeos e fotos. Além disso, estima-se que 21 milhões de pessoas no Brasil e no mundo tenham sido impactadas, pelo meios de comunicação e redes sociais.

Em setembro último, a ação rendeu ao Iguatemi o ouro na categoria ‘Marketing Eventos e Promoções’ do Prêmio Abrasce 2016. Por ter obtido a maior nota entre todos os vencedores, o shopping também recebeu o Prêmio Destaque da Associação Brasileira de Shoppings Center - Abrasce.

Outro reconhecimento importante aconteceu em maio deste ano, quando a Loja do Bem, uma iniciativa em parceria com a agência Bolero Comunicação, foi premiada internacionalmente como a melhor ação de propaganda no mundo, em eleição do site BestAdsOnTV.com, por promover uma incalculável visibilidade para a temática das crianças em tratamento contra o câncer.

Ajuda bem-vinda

Fundada em 29 de março de 1998, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) é uma instituição sem fins lucrativos, que recebe crianças e adolescentes com câncer, de 0 a 19 anos, vindos de todo o Mato Grosso do Sul e estados vizinhos. Tem como atividade principal Assistência Social, classificada como "Abrigo Institucional Provisório-Alta Complexidade", e como atividades secundárias Saúde e Trabalho/Renda. As doações da Loja do Bem ajudarão a AACC a cumprir as metas que assinou junto à ONU, dentre elas a redução da mortalidade infantil.

Serviço

Loja do Bem

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad 4796 - primeiro piso (próximo à Renner)

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h.

Como doar: Doações de R$ 15 serão trocadas por kit com 4 bolinhas de 6cm; Doações de R$ 20 serão trocadas por kit com 4 bolinhas de 7cm.

