SALÃO DO LIVRO | Segunda, 24 de Julho de 2017 - 14:24 Escritores têm até 30 de agosto para se inscrever no I Salão do Livro do Canadá Haverá palestras com escritores que irão destacar sobre os desafios do mercado editorial, a importância do trabalho coletivo, como definir objetivos quando se decide editar uma obra entre outros assuntos