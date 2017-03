Escritor João Gilberto Noll morre aos 70 anos em Porto Alegre

O escritor gaúcho João Gilberto Noll morreu na noite de ontem (28) em Porto Alegre. A causa da morte não foi divulgada pela família. A informação do falecimento foi confirmada pelo irmão do escritor Luiz Noll em uma rede social.

O corpo do escritor está sendo velado no Cemitério Ecumênico João XXIII, na zona sul da capital gaúcha. O enterro está marcado para as 18h de hoje (29).

João Gilberto Noll nasceu em Porto Alegre em 15 de abril de 1946. Ingressou na faculdade de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu os estudos na Faculdade Notre Dame do Rio de Janeiro.

Autor de 18 livros de contos e romances, o escritor gaúcho recebeu em cinco oportunidades o Prêmio Jabuti, mais importante prêmio literário do Brasil. A primeira premiação veio logo no primeiro livro de Noll, O Cego e a Bailarina, lançado em 1980, na categoria autor revelação.

Além dos outros quatro livros premiados, como A Céu Aberto e Mínimos Múltiplos Comuns, algumas obras do escritor foram adaptadas para o cinema, como Harmada, em 2003, e Hotel Atlântico, em 2009.

Veja Também

Comentários