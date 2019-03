Escritor João Carlos Marinho morre aos 83 anos

O escritor João Carlos Marinho morreu neste domingo, 17, em São Paulo, aos 83 anos de idade. Ele estava internado para tratar de uma infecção, mas não resistiu. O corpo será velado no Cemitério do Araçá, a partir das 10h desta segunda-feira, 18. Depois será transportado para o cemitério da Consolação às 16h, onde será sepultado. A principal obra de João Carlos Marinho, "O Gênio do Crime", completou 50 anos em fevereiro de 2019.