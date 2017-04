Escritor Henrique de Medeiros tem participação no Festival Literário Internacional de Dourados

No próximo dia 29, sexta-feira, o poeta e escritor Henrique Alberto de Medeiros Filho estará em Dourados compondo Mesa Redonda durante o Festival Literário Internacional de Dourados - FLID. Sob a temática “Metrópole, poesia e o viver”, o autor debaterá sua linha poética apresentando um pouco de seus trabalhos. O encontro, que acontecerá a partir das 16h, também contará com a participação da escritora sul-mato-grossense Mazé Torquato Chotil.

Medeiros, recentemente - a convite da Embaixada do Brasil na França -, esteve presente no Salão do Livro de Paris expondo sua obra traduzida para o francês, intitulada Azur Macadam, uma coletânea bilíngue de seus poemas.

Além desse título, o escritor é autor dos livros de poemas e contos “O Azul Invisível do Mês que Vem”, “Pirâmide de Palavras”, “Que as Dores se Transformem em Cores” e “Palavras Correndo Atrás de Textos”, além de ter roteirizado e editorado “David Cardoso, o Rei da Pornochanchada” (autobiografia memorialista). Também é um dos coautores do livro "Vozes das Artes Plásticas de Mato Grosso do Sul".

Natural de Corumbá, é escritor, publicitário e jornalista (graduado em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho - RJ), exercendo atividades criativas, multimídia e empresariais, com ampla participação na vida cultural através de inúmeros projetos no setor das artes cênicas, musicais, audiovisuais e literárias. É também membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ocupando cadeira de número 10.

O Festival Literário Internacional de Dourados tem por objetivo a integração literária dos escritores do sul do estado e do Mercosul com a população sul-mato-grossense. A programação se estende de 28 a 30 de abril, no Parque dos Ipês, em Dourados-MS.

