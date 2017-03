Escritor corumbaense Henrique de Medeiros tem participação no salão do Livro em Paris

A contemporânea poesia urbana de Henrique Alberto de Medeiros Filho será apresentada dia 24 de março durante o Salão do Livro de Paris 2017, a convite da Embaixada do Brasil na França e dentro da programação do stand brasileiro. No evento, será exposta sua obra trazida para o francês, intitulada Azur Macadam, uma coletânea bilíngue de seus poemas.

A participação ocorrerá em caráter de bate-papo e também contará com a presença do tradutor de Azur Macadan, o doutor em literatura pela Sorbonne e professor Marcelo Marinho – douradense, atualmente radicado na França, autor e especialista em Guimarães Rosa e Manoel de Barros. A concepção de obra, o lançamento e os pontos de vista da poesia urbana serão apenas alguns dos assuntos discutidos.

Com temática principalmente poética, mas também em prosa, a sexta publicação de Medeiros retrata as buscas de respostas da vida que não se disponibilizam, através de literatura que expõe as fragilidades do homem e seus fazeres, pensamentos e individualidades, apresentando forte criatividade inovadora da linguagem semântica, na abordagem da frágil condição humana.

Medeiros é autor dos livros de poemas e contos "O Azul Invisível do Mês que Vem", "Pirâmide de Palavras", "Que as Dores se Transformem em Cores" e "Palavras Correndo Atrás de Textos", além de ter roteirizado e editorado "David Cardoso, o Rei da Pornochanchada" (autobiografia memorialista). Também é um dos coautores do livro "Vozes das Artes Plásticas de Mato Grosso do Sul".

Natural de Corumbá (1953), é escritor, publicitário e jornalista (graduado em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho - RJ), exercendo atividades criativas, multimídia e empresariais, com ampla participação na vida cultural através de inúmeros projetos no setor das artes cênicas, musicais, audiovisuais e literárias. É também membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ocupando cadeira de número 10.

O Salão do Livro de Paris é considerado o evento cultural e literário mais popular da França e um dos mais reconhecidos internacionalmente, reunindo inúmeros expositores de 40 países e mais de 3 mil personalidades nacionais e internacionais.

Veja Também

Comentários