Escritor campo-grandense lança obra de ficção de olho no mercado mundial

Paulo José Maia nasceu em 1986, em Campo Grande (MS), e autor da obra de ficção “Espírito Perdido” da Labrador Editora, - (Foto: Divulgação)

Com 440 páginas e classificado como uma obra de ficção, “Espírito Perdido”, da Labrador Editora, é o livro de estreia do escritor campo-grandense Paulo José Maia, mais conhecido como “P.J. Maia”, que fará um lançamento especial no próximo dia 7 de maio, às 19 horas, na Livraria Leparole, em Campo Grande (MS). Em conversa com o jornal A Crítica, ele explica que, após anos morando em São Paulo (SP) e nos Estados Unidos, volta à Capital especialmente para o lançamento do seu primeiro trabalho literário.

Segundo P.J. Maia, trata-se de uma obra de fantasia científica que se passa em uma era remota, quando o Planeta Terra era povoado por homens das cavernas e seres divinos. Ele explica que, nessa pré-história mística, o leitor conhecerá a personagem “Keana”, uma refugiada humana criada longe de sua tribo. “No reino fugaz de Divagar, deuses e deusas desfrutam de luxo e vida eterna às custas dos humanos comuns. Não conhecem fome, perigo ou morte, trancafiados em um paraíso ensolarado”, detalhou.

Em uma tentativa desesperada de se tornar divina e ser finalmente igual aos demais, completa o escritor, “Keana” burla todas as regras e acaba trazendo a morte para o reino de Divagar. “Ameaçados com a perda de seus privilégios, os deuses percebem que precisarão fazer sacrifícios para permanecerem imortais e no controle da Terra. Mesmo que o sacrifício seja a vida da garota”, revelou o autor, informando que seu foco é alcançar o mercado mundial da literatura fantástica.

Inglês

Ele informa que o livro foi originalmente escrito em inglês com o título “The Missing Spirit” e foi publicado na Amazon.com no dia 1º de março deste ano em versão impressa e eBook. “Falo inglês desde criança e morei um bom tempo nos Estados Unidos. Foi uma professora americana de literatura quem me percebeu como escritor pela primeira vez, então escrever ficção em inglês acabou se tornando instintivo a partir dali”, recordou.

Maia reforça que, como “Espírito Perdido”, que se passa na Idade da Pedra, não é uma história que se aproxima mais de uma nacionalidade ou de outra, mas é uma história sobre a humanidade. “Além disso, a ideia de atingir um número maior de leitores com o inglês me pareceu um ponto positivo. Hoje moro no Brasil e tenho minha vida aqui, então, acredito que é importante ter uma versão em português disponível para os leitores do meu País”, explicou.

No dia 4 de maio, o livro chegará às livrarias brasileiras em uma versão traduzida para o português por Robson Falcheti Peixoto e com arte assinada pelo ilustrador argentino Nico Lassalle. Conforme o autor, a obra é voltada para o público jovem e adulto, mas outras faixas etárias também podem se interessar e não estão proibidas de apreciar a leitura.

Sobre o autor

Paulo José Maia nasceu em 1986, em Campo Grande (MS), e é filho de mãe engenheira e pai advogado, tendo um irmão mais velho artista plástico. Quando criança, ele era fascinado por idiomas e fábulas fantásticas.

Aos 15 anos de idade, já fluente em inglês, foi morar nos Estados Unidos, onde seus colegas o apelidaram de P.J., usado até hoje. Sob a recomendação de sua professora de inglês em Sioux Falls, Dakota do Sul (EUA), P.J. entrou para a Associação de Escritores da escola.

Mais tarde, se formou em Rádio & TV na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo (SP), e se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, onde estudou roteiro de cinema na NYU e começou uma carreira como produtor audiovisual. Desde então, vive entre dois mundos, criando aventuras em sua mente.

Serviço

A Livraria Leparole fica na Rua Euclides da Cunha, 1.126, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande (MS)

Espírito Perdido disponível em pré-venda na Amazon http://tinyurl.com/espiritoperdido