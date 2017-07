Escritor ameaçado de morte cancela ida à Flip e participa por videoconferência

Em nota à imprensa, a organização da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e a TV Globo informaram hoje (27) que o escritor Anderson França participará, nesta sexta-feira (28), por videoconferência, da mesa Literatura em Todas as Plataformas.

"Atendendo a uma orientação da Flip, a Globo redefiniu a participação do escritor Anderson França na mesa Literatura em Todas as Plataformas, realizada em parceria pelas duas instituições e prevista na programação da FlipZona. A sua presença está confirmada através da entrada, ao vivo, por videoconferência. A decisão foi tomada em comum acordo com o escritor, a fim de garantir a sua participação e o diálogo com o público presente", diz a nota.

França teria recebido ameaças de morte por e-mail. As ameaças não foram confirmadas, nem desmentidas pela Flip.

Diretor da primeira agência de conteúdo do Complexo da Maré, Anderson França é conhecido por seus artigos no Facebook, nos quais relata casos de violação de direitos humanos. Ele é autor do livro Rio em Shamas, publicado no ano passado pela Editora Objetiva, hoje pertencente ao grupo Companhia das Letras.

O escritor foi procurado pela Agência Brasil, mas não respondeu à mensagem enviada.

No último dia 21, a Delegacia de Repressão Aos Crimes de Informática comunicou a abertura de inquérito para investigar ameaça de morte ao escritor. França disse que sofreu ofensas de cunho racista de um internauta durante fórum de estudantes de uma universidade particular. Além de expor seus dados pessoais na rede social, o internauta teria oferecido recompensa na internet para quem matasse o autor durante a Flip.

