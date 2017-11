Escolas podem agendar visita gratuita à Exposição de Arte da Unigran Capital

A abertura oficial será no dia 20 de novembro, às 18h30, no saguão de entrada da Unigran Capital - Divulgação

A 5ª edição da Unigran Capital em Arte (UCA) promoverá uma mostra comemorativa aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado entre os dias 20 e 24 de novembro, com o tema “Mato Grosso do Sul, 40 Anos: Construindo História Com Arte”. No mesmo período, a Unigran Capital promoverá a I Mostra de Design de Interiores.

A exposição - que conta com trabalhos de dezenas de artistas sul-mato-grossenses e curadoria de Jonir Figueiredo - foi realizada anteriormente no Festival de Inverno de Bonito em agosto e no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em outubro.

Nesta 5ª edição a UCA acontecerá juntamente com a I Mostra de Design de Interiores, com projeto dos alunos do curso de Design de Interiores coordenado pela professora Nádia Mattos. A Mostra terá uma casa modelo com seu interior ambientado pelos alunos do curso.

A abertura oficial será no dia 20 de novembro, às 18h30, no saguão de entrada da Unigran Capital, localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325 - Centro.

A 5ª UCA e a I Mostra de Design de Interiores têm entrada gratuita e são abertas ao público. Também poderão ser visitadas por escolas, que deverão fazer o agendamento pelo e-mail academicacapital@unigran.br.