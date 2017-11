Escolas de samba do Rio de Janeiro vão receber R$ 8 milhões da Lei Rouanet

Rio de Janeiro - Mangueira, a grande vitoriosa do carnaval foi a última escola a se apresentar na Marquês de Sapucaí, no desfile das campeãs, com o enredo sobre a Maria Bethânia (Tomaz Silva/Agência Brasil) - Tomaz Silva/Arquivo/Agência Brasil

O Ministério da Cultura vai repassar R$ 8 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A verba será disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, via Lei Rouanet, à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). O anúncio foi feito hoje (28) pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

Para que os recursos sejam liberados, a Liesa precisa retificar campos da proposta protocolada no ministério na semana passada.

“A bola está agora na quadra da Liga das Escolas de Samba, para que eles possam qualificar o projeto no âmbito da Lei Rouanet e acertar os detalhes com a Caixa”, disse Sá Leitão.

Assim que tomou posse, no fim de julho, o ministro recebeu do presidente Michel Temer a missão de viabilizar recursos para o carnaval do Rio, que haviam sido reduzidos pelo prefeito Marcelo Crivella.

Sá Leitão se reuniu com várias empresas para conseguir os recursos necessários. “Conseguimos sensibilizar a Caixa, que viu no carnaval do Rio uma oportunidade de ação de marketing”, disse o ministro, que destacou o impacto cultural, social e econômico do carnaval. A festa, segundo estudos citados pelo ministro, injeta R$ 2 bilhões na economia da cidade. “É um dinheiro que flui por toda a sociedade, irriga a economia como um todo chegando a muita gente”.