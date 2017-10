Escola dos EUA é acusada de racismo por foto de menina sendo segurada por cordas

Uma foto tirada na Escola Primária Mitchell, em Bridgewater, Massachussets, nos Estados Unidos, gerou muitas críticas nas redes sociais. A foto foi tirada durante uma aula sobre os peregrinos, mas foi interpretada como uma ação racista.

Na imagem, uma menina negra está em frente a dois colegas, que as seguram por meio de duas cordas. Nas redes sociais, a imagem foi atrelada à escravidão, porém, a escola explicou a que a foto foi tirada do contexto, de acordo com a CBS.

As tiras que seguram a menina são, na verdade, chamadas de 'tiras para guiar', usadas no século 17 para evitar que as crianças fugissem ou para ensiná-las a andar. Segundo a escola, a menina se ofereceu para participar da atividade.

A mãe de um dos alunos, Andrea St. Clare, ficou chocada quando viu a foto. "Parece que ela está senso escravizada. Nesse caso, a cor dela não tem nada a ver", falou ela à CBS.

O diretor da instituição, Derek Swenson, enviou um comunicado dizendo que "nunca foi a intenção degradar nenhuma pessoa ou grupo. A escola pede desculpas aos estudantes, funcionários e comunidade por esse incidente infeliz".

Alguns pais disseram que a atividade poderia ter sido melhor planejada. "Eu não imagino que alguém quis ofender, mas o fato é que alguém não pensou direito", disse uma mãe que buscava seus filhos na escola.