Escola de samba X-9 Paulistana é a campeã do Grupo de Acesso do carnaval de SP

A escola de samba X-9 Paulistana, tradicional da zona norte da capital paulista, foi a campeã do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo este ano. Com enredo Vim, Vi, Venci – A Saga Artística de um Semideus, homenageando o artista Inos Corradin, a agremiação retorna ao Grupo Especial do carnaval paulistano no próximo ano.

A apuração começou por volta das 18h30 no Sambódromo do Anhembi, zona norte da cidade. Às 19h, começou a chover e, após 20 minutos, a chuva forte interrompeu por alguns minutos a contagem dos pontos.

Os representantes das diretorias das escolas, que estavam em cadeiras de plástico e sob guarda-chuvas na pista do sambódromo, acompanhando a leitura das notas, foram obrigados a se deslocar para uma parte coberta por causa da chuva e do vento.

Às 19h35, as notas voltaram a ser cantadas pelo mestre de cerimônia. Poucos minutos depois, uma falha técnica no computador interrompeu novamente a apuração, retornando às 19h50. Por volta das 20h10, a X-9 pode comemorar a vitória.

Em segundo lugar, ficou a escola Independente, original do bairro da República, centro da cidade. As duas escolas sobem para o Grupo Especial no desfile do ano que vem.

