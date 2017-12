Erika Januza diz ter sofrido racismo por funcionário de loja

Erika Januza, atriz que interpreta Raquel na novela O Outro Lado do Paraíso, relatou no seu perfil oficial do Twitter no último sábado, 2, um caso de racismo que sofreu enquanto fazia compras.

A intérprete mineira de 32 anos acredita que o atendente duvidou que ela iria ter condições de pagar o produto escolhido, em função de sua condição racial. "Hoje fui a uma loja, já havia escolhido o produto e o atendente me falou assim: 'Viu o preço?' E me apontou a etiqueta com o dedo", escreveu ela.

Ela continua: "Daí eu disse: 'Sim!'. Ele: 'Vai querer parcelar em quantas vezes?'. Eu disse: 'Não, será à vista mesmo'. Será que estou louca? Acho que sim...", conta Januza. O tuíte da atriz despertou comentários de outros usuários que afirmaram ter passado por situações semelhantes.

"Já passei por isso, escolhi o produto e a vendedora achou caro, logo me oferecendo um mais barato. Eu apenas disse: quero esse e mais aquele, ah, e à vista", disse uma usuária. "Quando fiz o pagamento, separei o que escolhi primeiro pra mim e dei o segundo de presente a ela. Acho que ela entendeu." Outro usuário brincou: "Avisa que você é global", escreveu. "Nada? Cliente como qualquer outro", respondeu Januza.