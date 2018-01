Eric Clapton diz que está ficando surdo e com dificuldade para tocar guitarra

Eric Clapton afirmou que está ficando surdo e com dificuldade para tocar guitarra. A declaração foi feita em entrevista a Steve Wright, na BBC Radio 2, na última terça-feira, 9. O músico britânico revelou que fica apreensivo sobre tocar o instrumento e cantar devido a doenças que incluem zumbido e um toque vindo do interior da orelha.

"A única coisa que me preocupa é que estou ficando surdo, tenho tido zumbidos, mas minhas mãos ainda trabalham", disse ele. "É difícil trabalhar tocando guitarra e eu tive que aceitar o fato de que isso não vai melhorar. Eu ainda vou trabalhar. Vou fazer o show no Hyde Park em julho", complementou ele.

A entrevista para a rádio fazia parte da fase de promoção de seu documentário Eric Clapton: Life in 12 Bars. O documentário acompanha a vida do guitarrista britânico de 72 anos, da infância ao estrelato internacional, através de sua luta contra as drogas e álcool e a morte de seu filho de 4 anos, em 1991.