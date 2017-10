Episódio de 'Uma Família da Pesada' em 2005 sugeriu abuso de Kevin Spacey

Um trecho de um episódio de Uma Família da Pesada (Family Guy) ressurgiu nas redes sociais após as denúncias de abuso sexual contra Kevin Spacey. No episódio, o personagem Stewie, o bebê da família, passa correndo por um shopping pedindo por socorro, nu e dizendo: "Eu escapei do porão de Kevin Spacey".

Anthony Rapp revelou neste fim de semana ao site americano Buzzfeed ter sido assediado por Spacey em uma festa ocorrida em 1986, quando Rapp tinha 14 anos, e Spacey, 26. Em suas redes sociais, o ator pediu desculpas e disse que "hoje vive como um homem gay".

O pedido de desculpas foi recebido muito mal pela comunidade artística internacional nas redes sociais. A decisão de Spacey de falar em público pela primeira vez sobre sua homossexualidade e dizer que provavelmente estava bêbado recebeu uma enxurrada de críticas, e o ator agora está sendo acusado de relacionar sua orientação sexual com violência e assédio.

A "previsão" de Seth McFarlane é parecida com outro caso: em 2013, quando apresentou o Oscar, o ator também fez um comentário em relação a Harvey Weinstein, dizendo que as atrizes indicadas já não precisavam mais "fingir que gostavam dele".

No Twitter, McFarlane disse que o comentário vinha sim de um lugar de "raiva e desprezo".

"Não há nada mais nojento e indefensável do que abuso de poder como esse. Eu respeito e aplaudo minha amiga Jessica e aquelas que dividem suas histórias pela sua decisão de vir a público, e por estarem espalhando a verdade", escreveu ainda.