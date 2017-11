Episódio de 'Sai de Baixo' vai ao ar em homenagem à Marcia Cabrita

A atriz Marcia Cabrita morreu nesta sexta-feira, 10, aos 53 anos, em decorrência do agravamento de um câncer de ovário diagnosticado em 2010. Em sua homenagem, o canal VIVA vai exibir ainda nesta sexta-feira, 10, às 21h45, o primeiro episódio do "Sai de Baixo Especial". A reprise vai ao ar no sábado, 11, às 19h.

O programa conta com todo o elenco original reunido, inclusive Marcia Cabrita no papel da empregada Neide, quem interpretou a partir da segunda temporada, em 1997. Em 2003, ano da gravação, os atores Miguel Falabella, Luis Gustavo, Aracy Balabanian e Marisa Orth dividiram o palco do Teatro Procópio Ferreira com ela, em São Paulo. A turma humorística foi dirigida por Dennis Carvalho e roteirizada por Artur Xexéo e Miguel Falabella.