Enzo Gabriel é o nome mais registrado no Brasil em 2018

Enzo Gabriel foi usado para registrar 18.156 bebês e lidera a lista de nomes mais usados no Brasil, segundo levantamento que traz informações da Central Nacional de Informações do Registro Civil. Maria Eduarda foi usado 15.760 vezes, sendo o nome mais popular para meninas.

Os dados disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil mostram que os nomes compostos em geral representam 28,3% da escolha dos brasileiros. Entre eles, existem 3.027 variações compostas para Maria e 1.488 para Enzo.

O estudo divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) considera as certidões feitas até 18 de dezembro.

Enzo Gabriel e Maria Eduarda desbancaram Miguel e Alice que ocupavam o topo da lista em 2017. Miguel agora está na segunda colocação e Alice na nona posição do ranking geral e na terceira posição entre os nomes femininos.

No Estado de São Paulo, Miguel, com 4.718 registros, e Arthur, com 4.312, foram os nomes mais escolhidos nas 836 unidades de Registro Civil.

Dez nomes mais registrados no Brasil em 2018

1. Enzo Gabriel 18.156

2. Miguel 17.699

3. Arthur 17.119

4. João Miguel 16.049

5. Maria Eduarda 15.760

6. Maria Clara 14.170

7. Heitor 14.025

8. Pedro Henrique 13.672

9. Alice 12.482

10. Ana Clara 11.059

Dez nomes masculinos mais registrados no Brasil

1. Enzo Gabriel 18.156

2. Miguel 17.699

3. Arthur 17.119

4. João Miguel 16.049

5. Heitor 14.025

6. Pedro Henrique 13.672

7. Davi 10.206

8. Bernardo 9.914

9. João Pedro 9.519

10. Gabriel 9.452

Dez nomes femininos mais registrados no Brasil

1. Maria Eduarda 15.760

2. Maria Clara 14.170

3. Alice 12.482

4. Ana Clara 11.059

5. Helena 10.573

6. Valentina 10.325

7. Maria Luiza 9.353

8. Laura 9.252

9. Maria Alice 8.782

10. Maria Cecília 7.719

Dez nomes mais registrados em São Paulo

1. Miguel 4.718

2. Arthur 4.312

3. Maria Eduarda 3.779

4. Alice 3.725

5. Pedro Henrique 3.508

6. Enzo Gabriel 3.429

7. Heitor 3.346

8. Lorena 3.023

9. Maria Clara 2.961

10. Ana Clara 2.954

No início do mês de dezembro, ranking divulgado pela plataforma digital BabyCenter apontou Helena e Miguel como os nomes de bebê mais escolhidos pelas famílias brasileiras em 2018.