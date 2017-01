Ensaios técnicos das escolas de samba para o carnaval começam em janeiro

Mangueira, a grande vitoriosa do Carnaval 2016, , fará um ensaio técnico na Marquês de Sapucaí no dia 19 / Divulgação

Já de olho no Carnaval, começam no próximo dia 15, na Avenida Marquês de Sapucaí, centro do Rio, os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial e do Grupo de Acesso Série A, com entrada franqueada ao público. Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), os primeiros ensaios serão das agremiações Império Serrano, às 19h; Paraíso do Tuiuti, às 20h; e União da Ilha, 21h30.

No domingo seguinte (22), será a vez das escolas Estácio de Sá, São Clemente e Mocidade Independente de Padre Miguel, seguindo-se, no sábado 28, Acadêmicos do Sossego, Acadêmicos da Rocinha e Acadêmicos de Santa Cruz; e no domingo 29, Império da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis e Grande Rio.

Em fevereiro, serão promovidos os últimos ensaios técnicos antes do carnaval. No sábado (4), estarão na Passarela do Samba a União do Parque Curicica, Alegria da Zona Sul e Acadêmicos do Cubango. No dia 5, Unidos do Porto da Pedra, Unidos de Vila Isabel e Salgueiro.

No sábado, dia 11, se apresentam Inocentes de Belford Roxo, Renascer de Jacarepaguá e Unidos do Viradouro. No dia 12, apenas duas escolas estarão presentes no local: Portela, às 20h30, e Unidos da Tijuca, às 22h. O mesmo ocorrerá no sábado (18), com Unidos de Padre Miguel e Imperatriz Leopoldinense.

No domingo 19, às 19h30, será feito o teste de luz e som na Marquês de Sapucaí, seguindo-se, às 20h30, a tradicional cerimônia de lavagem da pista. Fechando o ciclo, a escola Estação Primeira de Mangueira, campeã do grupo especial do carnaval 2016, fará um ensaio técnico no local, às 22h,. De acordo com a Liesa, a programação pode sofrer alterações.

