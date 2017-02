Energisa abre nova exposição de artes no Espaço Energia com obras de Kátia D´Ângelo

Nesta terça-feira (7), a Energisa Mato Grosso do Sul realiza a abertura de nova exposição de artes no Espaço Energia, em Campo Grande. No local, os visitantes poderão contemplar as obras de Kátia D’Ângelo.A mostra acontece até março, com curadoria de Yara Penteado e estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas e aos sábados, das 8h às 13 horas. A entrada no Espaço Energia é gratuita.

O primeiro artista a expor suas obras no Espaço Energia foi Ilton Silva. Nascido em Ponta Porã, Ilton é um artista premiado em diversos salões de artes, além de ter exposto seus trabalhos, individualmente, em outros países. Em seguida, foi realizada a exposição de artes Naif de 13 artistas do Estado, que tem o autodidatismo como principal característica. Em dezembro de2015, foi a vez dos visitantes contemplarem as telas multicoloridas do artista baiano Isaac de Oliveira. No ano seguinte, no mês de abril, o Espaço Energia expôs a bovinocultura de Humberto Espíndola e em junho do mesmo ano, um coletivo de 12 artistas plásticos, sul-mato-grossenses,puderam mostrar sua interpretação de arte com novos olhares e novas linguagens aos visitantes, através do acervo de Wenceslau de Oliveira.

Com foco na responsabilidade social, cultural e ambiental, o Espaço Energia além de incentivar o reconhecimento dos artistas regionais, por meio das exposições, e despertar nos visitantes o interesse pela cultura, trabalha a educação, por meio de informações sobre uso racional e seguro de energia elétrica.

Kátia D’Ângelo

Assim como, a maioria das mulheres que começam a trabalhar cedo, aos 12 anos, essa sul-mato-grossense descobriu a pintura. E de lá para cá, os seus traços, cores e valores, só cresceram. Traduzidos com a força de pigmentos únicos, nos contrastes singulares e nas formas arredondadas que lembram os traços de Picasso. A denúncia social está contida em cada toque do pincel e alimenta as telas com coragem, acrescentando a expressão pura da proteção maternal, ao cotidiano retratado com beleza, simplicidade e emoção. Foi assim que D’Ângelo ganhou o mundo, na representatividade dos olhos e das mulheres que pinta, expondo o seu talento no Brasil e no exterior.

Saiba mais sobre o Espaço Energia

O Espaço Energia é um ambiente permanente, aberto ao público, que permite aos visitantes a familiarização com as fontes geradoras de energia elétrica, experimentos físicos e noções de uso racional e seguro de energia. Desde sua abertura, em abril de 2015, cerca de 20 mil pessoas conheceram o Espaço Energia, entre alunos de escolas públicas e particulares, comunidades de baixa renda, grupos da Terceira Idade, crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtornos Cognitivos, reforçando assim o compromisso da empresa com a inclusão social.

No local, o público vivencia realidades diferentes por meio de dois ambientes que fazem o contraponto entre uma residência antiga e outra atual, para efeitos comparativos de consumo e de tecnologias. Temas como sustentabilidade, fontes alternativas de energia, hábitos de consumo e tecnologias em equipamentos eficientes são conduzidos de forma espontânea ao longo da visitação e das atividades.

A iniciativa diversifica a grade de atividades escolares, introduz práticas didático-pedagógicas e contribui para o combate ao desperdício de energia elétrica. O Espaço, além de promover a educação, valoriza a cultura, possui salas de vídeo, de recreação e área de exposição de obras de artistas locais e nacionais.

O Espaço Energia fica na Avenida Afonso Pena, 3901. Fone: 3398-5460

