"Encontros para a poesia" é tema do Chá Acadêmico da ASL em outubro

Entre repentes performáticos, o tom lúdico invadirá o templo da literatura sul-mato-grossense em 31 de outubro. Trata-se do Chá Acadêmico da ASL, evento cultural que vai receber Ruberval Cunha, criador do Improviso Guaicuru, modalidade que agrega técnicas teatrais, discurso poético, elementos musicais e a participação direta do público. Na ocasião, o poeta e repentista norteará um passeio entre rimas e histórias, sob o tema "Encontros para a poesia – um depoimento literário".

Tricampeão da Noite Nacional de Poesia, de versos livres a declamações, Ruberval promete "uma viagem multifacetada, com presença de elementos da linguagem literária oral e de personagens relevantes da nossa cultura, como o ex-presidente da ASL Elpídio Reis, Arassuay Gomes de Castro, Manoel de Barros, Américo Calheiros e Rubenio Marcelo, entre outros". Formado em Letras pela UFMS, o palestrante é presença constante em oficinas de teatro e contação de histórias.

Para o presidente da ASL, escritor Henrique Alberto de Medeiros, um dos diferenciais desta edição "está justamente na capacidade de Ruberval em trazer o público à cena, fazendo cumprir a efetiva democratização e popularização da arte literária". Já o secretário-geral, Rubenio Marcelo, destaca a oralidade única do poeta, pautada na linguística, filosofia, psicologia e sociologia. Segundo ele, são estes os ingredientes que compõem a modalidade que batizou de "Improviso Guaicuru".

A abertura do encontro estará por conta do intérprete e violonista Reginaldo Sans e declamações de Aloízio Soares. As artes plásticas também marcarão presença nas mãos da artista, poeta e professora Roseléia Valadão, que pintará um quadro temático ao vivo durante o encontro, utilizando técnicas como ressignificação de objetos cotidianos. O Chá Acadêmico da ASL começa às 19h30, realizado sempre na última quinta-feira do mês.

Sala Prof. Arassuay Gomes de Castro - Antes do encerramento, a diretoria da ASL vai inaugurar oficialmente a Sala Prof. Arassuay Gomes de Castro, em homenagem ao escritor nascido em 1926, autor de diversas obras e ex-presidente da ASL, imortalizado junto à Cadeira 24. A solenidade faz parte dos festejos alusivos aos 48 anos da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – a mais alta entidade literária do Estado, fundada em 30 de outubro de 1971.

Mais sobre Ruberval Cunha: Palestrante, ator performático, poeta repentista e professor, é tido por muitos como um dos principais nomes da poesia oral em Mato Grosso do Sul. Com 30 anos de atuação no mercado cultural, foi presidente da União Brasileira de Escritores – MS e atuou no Conselho Estadual de Cultura e Conselho Municipal de Cultura de Campo Grande. Atualmente, integra a Associação Campo-grandense de Grupos Teatrais (ACGT) e trabalha na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, responsável pelos projetos "Todas as Letras" e "Vem Ler o Mundo".

Serviço:

Chá Acadêmico da ASL

"Encontros para a poesia – um depoimento literário"

31 de outubro, às 19h30

Rua 14 de Julho, nº 4653, Altos do São Francisco.