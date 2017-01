'Encontro' tem climão entre Baby do Brasil e Guta Stresser

Um dos temas do Encontro desta terça-feira, 31, era "situações que levaram a uma ruptura na vida" e cada um dos convidados contou sua experiência. Um dos presentes era Rodrigo, que é paraplégico e saltou de paraquedas. Mas o assunto logo perdeu o foco.

Rodrigo contava que saltar fez com que tivesse endorfina liberada pelo corpo e que foi uma sensação incrível. Baby do Brasil interrompeu a história e disse: "Posso fazer uma pergunta?", e deu o exemplo de um amigo que tomava uísque para ter uma boa sensação.

"Não tem a questão de você decorar a 'onda' que você gostou? Vamos supor: você é uma pessoa tímida ou você tem algum tipo de problema e a droga te liberou. Eu tenho um amigo que ele tocava, não percebeu que ele já estava totalmente extrovertido, tomou um uísque e agora toma uísque todos os dias. Eu falei: 'Por que você está tomando uísque? Você já não sabe como você fica? Não dá para decorar a onda e saber que você já tem isso, já tá dentro de você mesmo sem os aditivos", disse Baby.

Então Guta Stresser rebateu: "Mas uma pergunta então. Tipo, saltar de paraquedas?", e riu. "Saltar de paraquedas está dentro de você? Você não precisa saltar de paraquedas? Eu não sei como de saltar de paraquedas foi parar no uísque", continuou Guta, satirizando o comentário de Baby, e deu mais risadas.

E Guta não parou por aí: "A gente começou no paraquedas dele, de repente a gente estava no copo de um uísque. Eu não entendo o que ligou uma coisa à outra, porque eu queria saber mais da história dele, do paraquedas", falando com tom de voz mais alto do que os outros convidados, enquanto Fátima tentava acalmar os nervos e voltar para a história de Rodrigo.

Depois de algum tempo falando enquanto Fátima tentava conversar com os outros convidados, Guta finalmente percebeu que ninguém a ouvia e pediu desculpas a Baby, que disse "tudo bem".

Mais tarde, aconteceu uma debate sobre "amor à primeira vista", e, mais uma vez, Baby e Guta se estranharam. Fátima questionou se poderia haver amor à primeira vista várias vezes, e Felipe Titto, um dos convidados, disse que era possível se apaixonar várias vezes num mesmo dia. Então Guta concordou e brincou dizendo que era possível até se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, dando o exemplo da Dory, personagem de Procurando Nemo.

Então Baby disse: "É, cheirou cola, né, cheirou cola e esqueceu". Guta então indignou-se com o comentário de cantora e disse: "A Dory é um peixe infantil, não cheira cola". Baby então continuou: "Mas é isso aí, bate lá no Matrix, não estou falando de paixão, tesão, não é isso. Paixão é outro barato".

A atriz rebateu, provocando: "A pergunta que não quer calar: Casa Grande já foi lá?", referindo-se a declaração do casal de que só vão fazer sexo quando se casarem. A pergunta deixou todos no estúdio constrangidos, inclusive Fátima, que contornou a situação relembrando a presença dos dois no Encontro na última semana, em que eles falaram de como se conheceram.

No Twitter, muitos internautas comentaram sobre o climão entre Baby e Guta e disseram que as discussões do programa ficaram confusas com tantas alfinetadas entre elas.

